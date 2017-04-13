Великий четверг: установление таинства Причастия и 12 Евангелий Святых Страстей Христовых

Сегодня, 13 апреля, православные христиане отмечают четвертый день Страстной седмицы – Великий четверг.

В этот день Господь Иисус Христос послал двоих Своих учеников Петра и Иоанна приготовить место для совершения ветхозаветной иудейской Пасхи. Еврейский народ отмечал этот праздник в память об исходе из четырехсотлетнего египетского плена.

Когда наступил вечер, Иисус Христос, вместе с двенадцатью учениками, пришел в Сионскую горницу, в которой совершилась первая в истории Евхаристия – таинство святого Причастия.

Но сначала Господь проявил Своё высшее смирение – всем апостолам Он омыл ноги. Этот обряд совершали только рабы, поэтому ученики Христа были очень удивлены таким действием Учителя, а апостол Петр даже запретил Иисусу совершать над ним омовение, говоря: «Не умоешь ног моих вовек» (Ин. 13:8).

Но Господь сказал ему в ответ: «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною» (Ин. 13:8). Услышав эти слова и, по-видимому, убоявшись, апостол Петр сказал: «Господи! не только ноги мои, но и руки и голову» (Ин. 13:9). Омовением ног, Иисус Христос хотел научить Своих учеников смирению и служению ближнему.

После этого Господь, по закону пророка Моисея, совершил ветхозаветную Пасху, по окончании которой установил таинство Евхаристии. Это таинство совершается в каждом православном храме, во время Божественной литургии, и по сей день.

Иисус Христос взял хлеб, преломил, благословил его, и, раздавая ученикам, произнес: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое» (Мф. 26:26). Также взяв чашу с вином, благословил её, говоря: «Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26:27-28). В Великий четверг, согласно церковной традиции, каждый православный христианин должен причастится святых Христовых Таин.

Во время Тайной вечери Господь в последний раз предрек апостолам, что Иуда Искариотский Его предаст. Иисус Христос подал Иуде кусок хлеба, и в предателя вошел сатана. После чего Иуда Искариот вышел из горницы и отправился за иудейскими старейшинами, чтобы окончательно исполнить своё предательство, приведя их к Иисусу.

Сегодня вспоминается также моление Христа в Гефсиманском саду. Господь, в то время когда ученики спали, ощущал предстоящую чашу страданий и молился Небесному Отцу об исполнении Его благой воли.

В этот день поздно вечером в Гефсиманский сад, вместе с вооруженной толпой, пришел Иуда Искариот, который предательским поцелуем указал старейшинам и первосвященникам на Иисуса Христа, Который добровольно принял на Себя всю горечь страданий и крестной смерти.

В приходской практике вечером в Великий четверг совершается богослужение утрени Великой пятницы, на котором прочитываются 12 Евангелий Святых Страстей Христовых, повествующих о последних часах жизни Господа Иисуса Христа.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».