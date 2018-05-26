Духовная сокровищница Святой Горы: афонские подвижники об Иуде Искариоте и предательстве

У православных христиан 12 апреля третий день Страстной недели – Великая среда. Сегодня вспоминается коварное событие предательства Иисуса Христа Его ближайшим учеником – апостолом Иудой Искариотом. Мы собрали изречения афонских подвижников о апостоле и о предательстве, для того, чтобы всегда помнить об этом печальном дне человеческой истории. Каждую среду в течение года Церковь вспоминает это событие, постясь и пребывая в молитве.

1. «Иуда возмутился растратой излитого мироносицей мира и сказал, что это миро можно было продать, а деньги раздать нищим. Под влияние Иуды попали и другие апостолы, имевшие Благодать. Они увидели внешнюю правильность того, что сказал Иуда, и попали под его влияние, ибо не ведали его сребролюбивого сердца. А Христос даже денежный ящик поручил Иуде, чтобы насытить его страсть, и тот «вметаемая ношаше»». (Преподобный Паисий Святогорец).

2. «Иуда, предав Христа, пошел к фарисеям, чтобы сказать им «согреши́х». Но фарисеи ответили Иуде: «Ну а нам-то ты зачем говоришь о том, что согрешил?» Эти слова задели Иуду, он обозлился, швырнул фарисеям сребреники, ушел и от эгоизма повесился. Но если бы Иуда покаялся, пошел ко Христу и сказал бы Ему «прости», то он бы спасся». (Преподобный Паисий Святогорец).

3. «Бог не будет виноват в том зле, что сделает человек. К примеру, Иуда был учеником Христовым. Но разве допустимо сказать, что воля Божия была, чтобы он стал предателем? Нет, это сам Иуда позволил диаволу войти в себя. Один человек попросил священника: «Прошу тебя, отче, отслужи заупокойную литию за Иуду». Всё равно что говорил: «Ты, Христе, несправедлив. То, что Иуда Тебя предал, было Твоей волей. Поэтому сейчас помоги ему»». (Преподобный Паисий Святогорец).

4. «Иногда можно жить среди святых и не преуспевать. Разве существовали предпосылки большие, чем у Иуды, который постоянно находился со Христом? Иуда не имел смирения и доброго расположения. После своего предательства он опять не смирился, с гневом и эгоизмом швырнул сребреники и с лукавством полез в петлю. А фарисеи поступили по-диавольски. После того, как их дело было сделано, они сказали Иуде: «Ты узриши»». (Преподобный Паисий Святогорец).

5. «Когда человек просит у тебя что-нибудь для того, чтобы покичиться полученным перед другими, дай ему. Смотри, ведь Христос не сказал Иуде: «Какой же ты апостол? Положи конец своему сребролюбию!» — но поручил ему и денежный ящик». (Преподобный Паисий Святогорец).

6. «Так что же, книжники и фарисеи не знали разве Ветхого Завета? Разве Анна и Каиафа не знали лучше всех других написанного о том, что Христос будет предан за «тридесять сребреник»? Почему же они [дали Иуде] не тридцать один или двадцать девять сребреников, а тридцать? Но они были ослеплены. Бог знал, что все произойдет именно так. Бог предведает, но не предопределяет». (Преподобный Паисий Святогорец).

7. «Распятие Христово пророки описали в таких тонкостях — вплоть до того, что станет с Его одеждами, куда пойдут деньги, полученные за предательство, что на них купят землю горшечника для погребения странников, но евреи всё равно не поняли. «Беззаконный же Иуда не восхоте разумети»». (Преподобный Паисий Святогорец).

8. «Последние удары, нанесенные Христу: предательство ученика-апостола, общее отступление и неистовые крики облагодетельствованной толпы: «Распни, распни Его»; но и здесь побеждает любовь Христа, о чем Сам Он категорически свидетельствует: «Дерзайте, Я победил мир» и еще: «Идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего»». (Преподобный Силуан Афонский).

9. «Иуда один раз предал. Что из этого? Разве это его спасло?» (Преподобный Никодим Святогорец).

10. «Господь даже самого Иуду не отверг от Приобщения, хотя и знал, что это скверный сосуд зла». (Преподобный Никодим Святогорец).

11. «Источник общечеловеческой несостоятельности и предательства кроется в самолюбии». (Старец Иосиф Ватопедский).

12. «Все, кто следовал правилу быть непритязательным и умеренным, обезвредили врага, нападавшего на них и вторгавшегося под прикрытием похоти, возбуждая страсти, сей источник поражения и предательства». (Старец Иосиф Ватопедский).

13. «Подвижник встретит много супостатов, когда, после совершенного предательства, захочет исправить свою ошибку. Поскольку падение было вызвано невнимательностью, Божественная благодать, которая прежде извлекла человека из болота нечистой жизни, теперь оскорблена и не вернется так легко, чтобы вновь стать его союзником. Тогда неистовство уныния, теснящее подвизающегося к отчаянию, особенно стремительно, и без опытного руководителя исход брани неясен». (Старец Иосиф Ватопедский).

14. «Матерь любого преступления и предательства — наслаждение». (Старец Иосиф Ватопедский).

15. «Поскольку мы хотим принадлежать Богу, от нас требуется духовная война и внимание. Таким образом мы никогда не сможем из-за грехов и страстей предать свое разумное состояние и положение, как Иуда явно предал Господа, и не отречемся, как апостол Петр». (Старец Иосиф Ватопедский).

16. «Пренебрежение борьбой со страстью или утвердившейся привычкой в некотором смысле является одним из видов предательства». (Старец Иосиф Ватопедский).

17. «Вместо того чтобы отвергнуть нарушителя, Бог по человеколюбивому домостроительству врачует болезнь предательства соответствующими искушениями». (Старец Иосиф Ватопедский).

18. «Зло само по себе – несущее, то есть не существует (самостоятельно – прим. ред.) и поэтому не должно нас пугать и устрашать. Лишь своим нерадением и предательством мы вызываем его к жизни. Это похоже на то, когда мы выключаем свет и нас окутывает тьма». (Старец Иосиф Ватопедский).

19. «Искушения есть результат нашего предательства, поскольку отказались мы быть там, куда нас поместил Бог. Искушениями они называются потому, что искушают, но одновременно и учат нас опыту». (Старец Иосиф Ватопедский).

20. «Исповедью человек обнаруживает свое поражение, предательство и отречение от своих обязанностей, от чего и произошло падение и гибель». (Старец Иосиф Ватопедский).

21. «За любой проступок и за любое преслушание человек несет двойную вину: телесно, чувственно и душой вместе с умом, откуда и начинается предательство». (Старец Иосиф Ватопедский).

22. «Кто в силах описать величие человеколюбия и благости Божией по отношению к человеку, когда Бог принимает его, если он обращается с покаянием, как бы велико не было его предательство и преступление?» (Старец Иосиф Ватопедский).

«И кто может описать убожество и омрачение заблудшего человека, когда он попирает и отвергает дар, призывающий отступника и предателя в лоно Любви и отеческие объятия, избавляя от вечного и страшного осуждения?» (Старец Иосиф Ватопедский).

«Если обратим немного внимания на то, как мы живем, то поймем, что мы подлые предатели и отступники». (Старец Иосиф Ватопедский).

«Лучший образ покаяния — это, согласно отцам, теплые слезы, которые струятся от боли сердца, чувствующего свою тяжелейшую вину перед Богом и предательство по отношению к Его Отеческой любви». (Старец Иосиф Ватопедский).

«Те или иные противодействия, которые принуждают нас к тому, чтобы мы стали предателями и отступниками, называются искушениями и имеют различные причины». (Старец Иосиф Ватопедский).

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».