Выставка в Киево-Печерской лавре: игуменья Серафима (Шевчик) об уникальных реликвиях Святой Горы

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры продолжается выставка «Благословение Святой Горы Афон». Выставка продлена, увидеть уникальные афонские святыни можно до 31 мая.

Игуменья Серафима (Шевчик), настоятельница Одесского Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря, глава Синодального отдела «Церковь и культура» Украинской Православной Церкви рассказала о том, почему стоит посетить выставку тем, кто ее еще не видел, и в чем уникальность представленных на ней реликвий.

«Каждый экспонат по-своему уникален. Лично мне наиболее интересны фотографии Афона, письма, содержащие ответы настоятелей афонских монастырей паломникам, хромолитографии XIX - начала XX веков, изображающие Афон и афонских угодников Божиих. Это очень ценные экспонаты, ведь они подробно рассказывают о жизни монашеской республики», - отметила игуменья Серафима.

Выставка была открыта в конце декабря прошлого года, за это время ее посетили более трех тысяч человек.

«Выставка может быть интересна профессиональным сообществам – историкам, литераторам, краеведам – интеллигенции и людям, которые интересуются историей Украины. А еще выставку нужно посетить женщинам. Ведь они не могут физически побывать на Афоне. Благодаря этой выставке, мы, женщины, можем увидеть святыни, связанные со Святой Горой», - подчеркнула она.

Также игуменья Серафима рассказала о том, что выставка «Благословение Святой Горы Афон» служит свидетельством многовековой связи Святой Горы с Украиной.

«Мы счастливы, что удалось эту выставку открыть. Эта выставка иллюстрирует воистину крепкие узы, которыми Афон связан с Украиной со времен Киевской Руси. Эта связь существует и сегодня. Когда-то в Украине было несколько действующих подворий, в частности три из них – в Одессе. Ведь именно через Одессу шли корабли с паломниками, поддерживалось общение между Украиной и Афоном. Хочется пожелать, чтобы это общение не прерывалось», - сказала игуменья Серафима.

Напомним, что выставка «Благословение Святой Горы Афон» открылась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры в конце прошлого года и продлится до 31 мая.

Организаторами выставки выступили Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», Музей «Православная Украина» (Синодальный отдел УПЦ «Православие и культура»), Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Киевская духовная академия и семинария, Национальная историческая библиотека Украины, Международный институт афонского наследия в Украине.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».