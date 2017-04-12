У православных христиан сегодня третий день Страстной седмицы – Великая среда

У православных христиан сегодня, 12 апреля, третий день Страстной седмицы – Великая среда. В этот день Православная Церковь вспоминает помазание Иисуса Христа миром и предательство апостолом Иудой Искариотским.

Согласно с апостолом и евангелистом Матфеем, когда Иисус Христос был в доме Симона прокаженного в Вифании, одна женщина возливала Господу на голову драгоценное миро. Видя это, другие апостолы говорили между собой, что можно было продать это миро вместе с алавастровым сосудом, а вырученные деньги отдать нищим.

Иисус Христос же сказал им, что эта женщина, возливая на Него миро, тем самым Его приготовила к смерти и погребению. И для того, чтобы отметить поступок этой женщины, Господь сказал Своим ученикам: «Где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала» (Мф. 26:13). Иногда эту женщину отождествляют с равноапостольной Марией Магдалиной.

При этом апостол Иуда Искариотский добровольно пошел к первосвященникам и за денежное вознаграждение предложил предать Своего Учителя. Старейшины иудейские предложили Иуде Искариоту тридцать сребреников, после чего он искал удобного случая, чтобы предать Иисуса.

В Великую среду в последний раз в этом году будет отслужена Литургия Преждеосвященных Даров. Также в этот день на литургии в последний раз будет прочитана молитва преподобного Ефрема Сирина.

Кроме того, сегодня в последний раз поется тропарь: «Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща: недостоин же паки, егоже обрящет унывающа. Блюди убо душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас», а также светилен: «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду вонь: просвети одеяние души моей, Светодавче, и спаси мя».

В этот день прочитываются части из книги пророка Иезекииля о его проповеди и съедении свитка. Также прочитывается рассказ об убийстве пророком Моисеем египтянина, его бегство из Египта и проживание в Иофора. Также Православная Церковь в этот день предлагает верующим для духовного назидания рассказ о поражении праведного Иова проказой.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».