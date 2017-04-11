У православных христиан Великий вторник

Сегодня, 11 апреля, православные христиане отмечают второй день Страстной седмицы – Великий вторник.

Находясь в Иерусалимском Храме, Господь Иисус Христос в этот день учил иудейский народ, рассказывая притчи и обличая фарисеев и книжников. Старейшины пытались схватить Иисуса Христа и предать Его смерти, но из-за боязни народа, который почитал Христа за пророка, им это не удалось сделать.

Прежде чем Иисус Христос начал учить народ в Иерусалимском храме, первосвященники и старейшины пытались укорить Христа, задав Ему вопрос о том, какой властью Он это делает. Зная их лукавые намерения, Господь сразу же обличил их, спросив о происхождении Иоаннового крещения, ответ на который они не смогли дать. Кроме того, Господь притчей о двух сыновьях дал понять, что даже мытари и блудницы, поверив Иоанну Крестителю, опередили знатоков Божьего Закона на пути в Царство Небесное.

Как уже отмечалось, в Великий вторник фарисеи и первосвященники старались схватить Иисуса. Причиной этому послужила притча о злых виноградарях, в которой описана история иудейского народа, убивавшего посланных Богом пророков.

Показывая, что Царство Божие изначально было открыто для избранного иудейского народа, но отверзло двери всем ищущим Господа, Христос рассказывает притчу о званных на брачный пир. Добровольно отказавшись от устроенного царем пира и убив посланников царя, приглашенные гости своим отказом и злобным отношением к царю открыли двери брачного пира для всех людей. На утрени в первые три дня Страстной седмицы поется: «Чертог Твой вижду Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду в онь: просвети одеяние души моея Светодавче, и спаси мя».

Фарисеи посылают к Христу своих учеников вместе с иродианами, которые задают Господу вопрос о том, позволительно ли давать подать кесарю. Но Иисус взял динарий, на котором был изображен кесарь, сказал: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу», тем самым обличив их лукавство и размежевав отношение к Богу и земной власти. Выявляя лицемерие иудейских служителей народа, Христос учил о воскресении умерших и преподал две главнейшие заповеди: о любви к Богу и ближнему.

Последние притчи Великого вторника были о бодрствовании в процессе ожидания Второго пришествия Христового. Так, притча о десяти девах и Страшном суде учит о постоянном делании добрых дел, а притча о талантах раскрывает смысл постоянного увеличения того потенциала, который заложил в нас Сам Бог, тем самым помогая ближним.

В Великий вторник в православных храмах читается часть из книг пророков Исайи, Иезекиила, история спасения младенца Моисея, а также первое испытание праведного Иова.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».