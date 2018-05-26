Духовная сокровищница Святой Горы: афонские монахи об отношении к земной власти

Великий вторник, который в этом году 11 апреля - особый день Страстной недели, когда Господь Иисус Христос в Иерусалимском храме учил народ, рассказывая притчи. Иудейские старейшины задали Ему вопрос об отношении к земной власти – о подати кесарю. На что Господь сказал известные слова: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Мы собрали изречения афонских святых об отношении к мирской власти, для правильного отношения каждого христианина к земным правителям.

1. «Всем убо нам старание и внимание нужно, и славным и безславным, и начальникам и подвластным, богатым и убогим, чтобы изгнать из собственной души худые страсти, и вселить в оную сословие добродетелей». (Святитель Григорий Палама).

2. «Мы, властители и подвластные, подстелем собственные наши естественные одеяния, плоть нашу и её хотения покоряя духу, дабы не только видеть удостоились спасительную Христову страсть, и поклониться святому Его воскресению, но и приобщения к ним насладились». (Святитель Григорий Палама).

3. «О том, что мир имел начало, и природа научает, и история удостоверяет; это же ясно подтверждают и изобретения ремесел, и учреждения законов, и полезные устроения государств. Ибо мы знаем изобретателей почти всех ремесел, законодателей и учредителей государственной власти». (Святитель Григорий Палама).

4. «Бог знал, как Своей Премудростью и Силой человеколюбиво изменить к лучшему наше губительное падение, происшедшее вследствие нашего самовластия». (Святитель Григорий Палама).

5. «Лукавый не имел земной власти, но похитил ее, из чего явствует, что он не был создан начальствующим над землей. А благие Ангелы поставлены Вседержителем наблюдать над земными делами после нашего падения и последовавшего за ним умаления нашего достоинства, хотя и не полного по человеколюбию Божию». (Святитель Григорий Палама).

6. «Будь послушлив, с благою совестью подчиняйся властям, и будь доволен всем, и тогда ум твой очистится от суетных помыслов». (Преподобный Силуан Афонский).

7. «Душа, не испытавшая сладости Духа Святого, радуется от тщеславия мирской славе, или богатству, или власти». (Преподобный Силуан Афонский).

8. «Если бы люди Духом Святым познали – какой наш Господь, то все бы изменились: богатые презрели бы свои богатства, ученые – свои науки, правители - свою славу и власть, и все бы смирились, и жили бы в великом мире и любви, и на земле была бы великая радость». (Преподобный Силуан Афонский).

9. «Если бы начальники хранили заповеди Господни, а народ и подчиненные слушались их во смирении, то на земле был бы великий мир и веселие, но ради властолюбия и непослушания гордых страдает вся вселенная». (Преподобный Силуан Афонский).

10. «В миру люди слушаются своих родителей и почитают старших, подчиняются начальникам и покоряются властям». (Преподобный Силуан Афонский).

11. «В ком есть хоть малая благодать Святого Духа, тот любит всякую власть, поставленную Богом, и с радостью повинуется ей во славу Божию». (Преподобный Силуан Афонский).

12. «Если любишь власть или деньги, то никогда не познаешь любви Божией». (Преподобный Силуан Афонский).

13. «Живите в любви, будьте послушны властям, смиряйте свои сердца, и Дух Божий будет жить в вас». (Преподобный Силуан Афонский).

14. «Больше являет силы и власти тот, кто презирает мир, чем тот, кто властвует над целым миром». (Преподобный Никодим Святогорец).

15. «Есть у нас пять приемов или оборотов речи: звательный, когда кого призываем; вопросительный, когда спрашиваем; желательный или просительный, когда желаем или просим; определительный, когда решительное о чем выражаем мнение; повелительный, когда начальственно и властно повелеваем. Из этих пяти первые три употребляй всегда свободно, четвертый – пореже, как можно, а пятого совсем не касайся». (Преподобный Никодим Святогорец).

16. «Сотворив рай в Эдеме, Бог поместил человека туда, как царя, чтобы он правил по своему произволению и самовластию, одной только заповедью связав его, дабы видно было, что им управляет Вышний». (Преподобный Иосиф Исихаст).

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».