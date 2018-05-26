Святая Гора Афон: иконография Страстной седмицы

У православных христиан началась Страстная неделя Великого поста. В эти дни Церковь вспоминает о последних днях жизни Иисуса Христа и Его страданиях на кресте. Все дни на этой недели принято называть Великими, подчеркивая их значимость.

Мы собрали фрагменты настенных росписей афонских обителей, иллюстрирующие события, которые вспоминает Православная Церковь на протяжении Страстной недели.

В Великий понедельник вспоминается ветхозаветный праведник Иосиф и притча о смоковнице. В соборном храме монастыря Ватопед есть фреска Мануила Панселина, XIV век, на которой изображены святой Иосиф с братьями.

В Великий вторник во всех храмах зачитывают притчи о талантах, десяти девах, Страшном суде. В соборе Андреевского скита на Святой Горе есть стенопись с изображением Страшного суда. Подобные фрески также есть в Великой лавре, Ватопеде, Ивероне и Каракале.

В Великую среду Православная Церковь вспоминает предание Иисуса Христа Иудой Искариотским за 30 серебряников. Фреска, соответствующая этому событию, есть в монастыре Ватопед на Святой Горе.

Великий четверг посвящен таинству Причастия и воспоминанию омовения ног учеников, которое совершил Иисус Христос. Фреска с изображением Причащение апостолов есть в монастыре Ставроникита на Святой Горе Афон. Тайная Вечеря изображена в монастыре Ватопед.

Великая пятница - напоминание о суде Пилата над Христом, об Его осуждении, крестных страданиях, смерти и снятии со креста. Фреска, изображающая Христа перед Пилатом, написана Феофаном Критским в ХVI веке, она находится в монастырь Ставроникита на Афоне. Фреска с изображением Снятия тела Христа со креста, XVI века, находится в монастыре Дионисиат.

Великая суббота - день, когда Христос пребывал во гробе. В субботу он сошел во ад для спасения душ умерших праведников. Византийская миниатюра, изображающая сошествие Христа в ад хранится в монастыре Дионисиат на Святой Горе Афон.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».