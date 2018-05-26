33 изречения афонских подвижников о растениях

У православных христиан 10 апреля началась последняя неделя Великого поста – Страстная седмица. Сегодня, в Великий понедельник, вспоминается евангельское событие, когда Иисус Христос на пути из Вифании в Иерусалим проклял бесплодную смоковницу, напоминая о принесении плодов добрых дел. В связи с евангельским повествованием, мы собрали изречения афонских подвижников о растениях, которые напоминают не только о премудром устроении Богом нашей земли, но и побуждают человека к более внимательному отношению к своей духовной жизни.

1. «Надо чтобы были плоды Святого Духа в душе, хотя бы малое зерно, которое в свое время вырастет и принесет обильный плод». (Преподобный Силуан Афонский).

2. «Хорошие старцы смиренны и характером подобны Христу. Своею жизнью они дают живой пример. Они стяжали мир, и, подобно райскому древу жизни, многих насыщают от плодов своих, т.е. плодами этого мира». (Преподобный Силуан Афонский).

3. «Древо жизни, что посреди рая – Христос. Оно ныне доступно всем, и весь мир может питаться от него и насыщаться Духом Святым». (Преподобный Силуан Афонский).

4. «Ты, может быть, думаешь: как может такой-то епископ, или духовник, или священник иметь Духа Святого, когда он любит поесть и имеет другие немощи? Но я скажу тебе: это возможно, если он не принимает плохих помыслов; так что хотя у него и есть некий порок, но это не мешает благодати жить в его душе, подобно тому, как зеленое дерево имеет некоторые ветви сухие, но это ему не вредит, и оно приносит плоды; или на поле много пшеницы, и хотя среди нее есть и плевелы, но это не мешает ей расти». (Преподобный Силуан Афонский).

5. «Дух Божий учит душу любить все живое, так что и зеленого листа на дереве она не хочет повредить, и цветка полевого не хочет потоптать». (Преподобный Силуан Афонский).

6. «Из-за греха теряется благодать, а без благодати Божией враг погонит душу, как ветер гонит лист сухой или дым». (Преподобный Силуан Афонский).

7. «Листок на дереве зеленый; и ты его сорвал без нужды. Хотя это и не грех, но почему-то жалко и листок; жалко всю тварь сердцу, которое научилось любить». (Преподобный Силуан Афонский).

8. «Воздерживайся же от нарядных одеяний, помня, что одежды являются постоянным напоминанием об изгнании из рая и о наказаниях за нарушение заповеди, поскольку находившимся в раю под покровом благодати праотцам не нужны были одеяния и только после ослушания, лишившего их благодатного покрова, им понадобились лиственные опоясания». (Преподобный Никодим Святогорец).

9. «Подумай о том, что грехи заставили тебя приобрести вечность бесконечных оных адских мучений, одно единственное мгновение которой через столько тысячелетий, сколько есть песка морского, сколько есть звезд на небе, сколько есть капель дождя, сколько есть листьев у деревьев и атомов в воздухе — мгновение оное не пройдет никогда-никогда». (Преподобный Никодим Святогорец).

10. «Не воспринимай в самомнении суетного и мечтательного о себе помышления, будто ты нечто и что враги твои не посмеют напасть на тебя и ты столь ненавидишь их и презираешь, что сразу отразишь, если они осмелятся приблизиться к тебе. Как только так подумаешь, падешь легко, как осенний лист с дерева». (Преподобный Никодим Святогорец).

11. «Как червь мало-помалу истачивает дерево, так леность, продолжаясь, нечувствительно снедает и истребляет самые нервы духовной жизни». (Преподобный Никодим Святогорец).

12. «Смотря на дерева, травы и другие разные растения, и зря умом, как они живут, питаются, растут и отражают от себя подобное себе, и что не от себя самих имеют они жизнь и все другое, что есть в них, но от творческого Духа, Которого ты не видишь и Который один животворит их». (Преподобный Никодим Святогорец).

13. «Блюдись также всматриваться в хорошие яства и пития, припоминая праматерь нашу Еву, которая, посмотрев недобрыми очами на плод запрещенного древа в раю, воспохотствовала его, сорвала и вкусила и подвергла смерти себя и весь род свой». (Преподобный Никодим Святогорец).

14. «Сам ты по себе не сей ничего, но предноси Богу землю сердца твоего, чистую от всяких терниев и волчцов, и Он посеет на ней семя, как и какое хочет. Сие-то семя и принесет плод в свое время».(Преподобный Никодим Святогорец).

15. «Не одевайся в одни листья, но простри корни глубоко, чтобы найти источник, как это делают платаны. Чтобы ты был постоянно орошаем водой и постоянно рос». (Преподобный Иосиф Исихаст).

16. «Итак, терпение! И то, что сейчас тебе кажется трудноисполнимым, когда пройдут многие годы, само придет к тебе в руки и ты будешь владеть этим как своей собственностью, не понимая, откуда это взялось.Поэтому трудись сейчас, в молодости, не говоря: «Почему?» – и не унывая. И когда состаришься, пожнешь урожай бесстрастия. И будешь недоумевать, откуда у тебя взялись такие прекрасные колосья, хотя ты не возделывал землю! И стал богатым, не достойный ничего! И все твои ропот, преслушание и уныние вырастили такие плоды и благоуханные цветы!» (Преподобный Иосиф Исихаст).

17. «Время нашей жизни бежит, проходит и не возвращается назад. А время нынешней жизни – это время жатвы и собирания плодов. И каждый собирает пищу, насколько возможно чистую, и откладывает для другой жизни». (Преподобный Иосиф Исихаст).

18. «Когда благодать придет и уйдет и снова будет приходить и уходить, тогда научишься брани, и это не будет производить на тебя никакого впечатления, но ты будешь, радуясь, говорить: «Испытай меня, Христе мой, и искуси меня, как серебро». Тогда глубоко пустишь корни, как деревья, которые чем сильнее на них дует ветер, тем глубже укореняются». (Преподобный Иосиф Исихаст).

19. «Куда ни повернешься, куда ни посмотришь – везде Бог: на небесах, на земле, в безднах, в деревьях, в камнях, в твоем уме, в твоем сердце». (Преподобный Иосиф Исихаст).

20. «Росли у нас два апельсиновых дерева. Их посадил Старец, когда пришел на это место в 1938 году. Других деревьев не было. Изредка имелись у нас на столе апельсины. Старец не благословлял нас их чистить, чтобы ничего не выбрасывать. Он заставлял есть апельсины с кожурой и говорил нам: «Мы ничего не должны выбрасывать. Будем есть это с кожурой. Все здесь освящено молитвами отцов»». (Старец Ефрем Филофейский о преподобном Иосифе Исихасте).

21. «Старец любил море и деревья. Возможно, поэтому я его видел на Гавайях в 1987 году в апельсиновой роще. Там были высокие деревья, полные плодов. Висели апельсины, местами яблоки, а над ними я увидел Старца и отца Арсения, счастливчика, рядом с ним». (Старец Ефрем Филофейский о преподобном Иосифе Исихасте).

22. «Я сначала говорю: «Пусть всё, что сажается, проросло»». (Преподобный Паисий Святогорец).

23. «Когда я говорю «жевать жвачку», то имею в виду не изучение кожуры, что обычно делают некоторые филологи, которые изучают красивый цвет апельсиновой кожуры, внимательно считают поры этой кожуры и не уделяют внимания плоду, чтобы извлечь для себя множество отеческих витаминов. То есть не изучают святого с его святой жизнью и божественными подвигами, чтобы получить пользу, или то, что он сказал, но - в какой день месяца он это сказал и была ли его борода вся белая, с проседью или вся черная. Этого вида жевание жвачки подобно жеванию бесплодной коровы, которая ни молока не дает, ни телится, но только накапливает жир с множеством токсинов и кончает у мясника». (Преподобный Паисий Святогорец).

24. «Грехи, которые используются грешником для смирения, все равно что навоз, которым мы удобряем растения». (Преподобный Паисий Святогорец).

25. «Юношам, которые хотят вести девственную жизнь, лучше избегать женщин, как диавола (как и девушкам юношей),– и я верю, что Христос не осудит их, потому что они делают это из-за немощи своего возраста,– чем осмелеть и быть ободранными, как маленькие деревца, ободранные козами, и стать ни на что не годными». (Преподобный Паисий Святогорец).

26. «Святые освятились без борьбы? Говоря так, человек ждет своего исправления и освобождения от страстей, не подвизаясь. Он ведет себя подобно тому старику, который хотел полакомиться ягодами и уселся под шелковицей с разинутым ртом, ожидая, когда какая-нибудь ягода сама упадет с дерева ему в рот». (Преподобный Паисий Святогорец).

27. «В одном святогорском монастыре додумались до того, чтобы посадить сосны, а потом продать их для бумажной промышленности. И Бог наказал их — все посаженные деревья засохли. Да что же, брат ты мой — Святая Гора станет производителем салфеток и туалетной бумаги? Понимаете, что творится? И вот — трудились, сажали деревья, и все, что посадили, — засохло. Гнев Божий!..» (Преподобный Паисий Святогорец).

28. «Помню, на Афоне напротив моей каливы пилили лес бензопилами — обнажили от деревьев целый холм. Так вот, когда я читал или молился и был этим всецело поглощен, то не слышал ничего. А когда прекращал свои духовные занятия, то начинал все слышать опять». (Преподобный Паисий Святогорец).

29. «Воды у нас не хватало иногда даже для готовки. У нас была цистерна, но в ней было много всякой нечистоты. Туда попадали мыши, змеи, и вода из нее воняла. Что можно было делать с этой водой? Мы ее употребляли для поливки парочки апельсиновых деревьев». (Старец Ефрем Филофейский).

30. «Мы срубали ветки, затем связывали веревкой две верхушки срубленных деревьев между собой, концы стволов взваливали на плечи и так тащили их между скал к нашим каливам, чтобы строить келлии». (Старец Ефрем Филофейский).

31. «Каждую весну у нас появлялись гусеницы. Ох, какое я испытывал к ним отвращение! Их было так много, что они съедали все листья. От деревьев и кустарников оставались одни ветки. Вся красота пропадала». (Старец Ефрем Филофейский).

32. «Благодаря резьбе у нас были все блага, хотя мы не имели ни сада с огородом, ни оливковых деревьев». (Старец Ефрем Филофейский).

33. «Поющие птички, распустившиеся цветы, цветущие и благоухающие деревья, солнце, сияющий день – все они говорили о Славе Божией». (Старец Ефрем Филофейский).

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».