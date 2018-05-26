Благовещение Девы Марии на Афоне и удивительная иконография праздника

Православная Церковь 7 апреля отмечает великий двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. События Благовещения, описанные в Евангелии, ознаменовали собой начало спасения всего человечества. Почитание этого праздника повсеместно распространено по всему миру. Но именно на Святой Горе Афон его чтут по-особенному, потому что именно Богородица является игуменьей этого удивительного монашеского полуострова.

1. Благовещение Пресвятой Богородицы является главным престольным праздником монастыря Ватопед Святой Горы Афон. Собор в честь этого праздника был освящен в Х веке.

2. В 1515 году князь Василий III пожертвовал монастырю Ватопед пелену к иконе Благовещения.

3. Великая Лавра первоначально была посвящена Благовещению Божией Матери. Преподобный Афанасий в 963 году возвел лаврский собор в часть этого праздника. Но в XV веке монастырь был переименован в честь основателя – преподобного Афанасия Афонского.

4. Благовещенский собор Великой Лавры является древнейшим на Афоне после базилики Протата. Он был построен по оригинальному, ранее неизвестному на Балканах плану, который предложил преподобный Афанасий. Кроме того, этот собор в XVI веке расписал величайший живописец в истории мирового искусства изограф Феофан Критский.

5. Монастырь Филофей освящен в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Над главным входом в храм находится икона праздника, перед которой постоянно горит неугасающая лампада. Кроме того, в монастыре находится большая икона Благовещения, датируемая 1777 годом.

6. Соборный храм скита монастыря Ксенофонт посвящен Благовещению Девы Марии. Кроме соборного храма, в скиту также находится 6 келий, одна из которых посвящена святым Архангелам. Как известно, именно архангел Гавриил был послан Богом возвестить Пресвятую Деву Марию о рождении Иисуса Христа.

7. Благовещение является панигиром очень многих келий Святой Горы, среди которых можно выделить келью, расположенную на месте бывшего монастыря Коцари. Эта келья с 1348 года относится к русскому Свято-Пантелеимонову монастырю.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».