Духовная сокровищница Святой Горы: афонские подвижники о доверии к Богу

Православная Церковь 7 апреля отмечает великий двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Дева Мария во время встречи с архангелом Гавриилом показала свое полное доверие Богу, тем самым сподобилась стать Матерью Господа нашего Иисуса Христа. Мы собрали изречения афонских святых о доверии Богу, которое необходимо для каждого верующего христианина.

1. "Ко всему относись духовно, с верой и доверием к Богу. Думай о том, что ты в руках Божиих, и если что-то происходит не так, как ты хочешь и желаешь, принимай это с благодарностью". (Преподобный Паисий Святогорец).

2. "В простом человеке есть душевная чистота и несомненное доверие к Богу". (Преподобный Паисий Святогорец).

3. "Надежда на Бога и доверие Богу – самая надёжная гарантия". (Преподобный Паисий Святогорец).

4. "Доверием Богу и смирением решаются все проблемы". (Преподобный Паисий Святогорец).

5. "Нужно полностью довериться Богу и на каждое испытание смотреть как на дар, посланный любовью Божией. Человек, имеющий великое доверие к Богу, радуется всему. Будь он болен, или голоден, или несправедливо обижен, или... или... он всегда верит, что это попущено Богом, надеется на Бога и всегда пребывает в безопасности, находясь в пристани надежды на Бога". (Преподобный Паисий Святогорец).

6. "Бог не оставляет человека, который с доверием вручает себя Ему". (Преподобный Паисий Святогорец).

7. "Душа научается не доверять себе и не полагаться на свое благонастроение и, тем самым, приобретает истинное смирение, которого так желает от нас Бог". (Преподобный Никодим Святогорец).

8. "Человек, ум которого повредился от бесовского действия, не должен доверять себе ни в чем, но слушать духовника". (Преподобный Силуан Афонский).

9. "Поскольку человек в начале был справедливо оставлен Богом, потому что он первый Его оставил, и добровольно притек к начальнику зла (диаволу), доверившись ему, обманным путем советовавшему противоположное (заповеди Божией), то он справедливо и был отдан ему". (Святитель Григорий Палама).

10. "Адам в начале был создан Богом непорочным и был юным, пока добровольно доверившись диаволу, и обратившись к плотским услаждениям и подпав скверне греха, не состарелся и не впал в состояние, которое было противно естеству". (Святитель Григорий Палама).

11. "Приправленные Божественным Духом, будем достойными доверия, чтобы принять Божественные сокровища Спасителя нашего и небесное богатство Божественного сыноположения по благодати как подлинные сыновья и истинные наследники, участвующие в Божественных обетованиях людям". (Преподобный Иосиф Исихаст).

12. "Если у послушника есть старец и он своим старцем доволен, то он не имеет права ходить к другим духовникам. Этим он как бы отказал в доверии тому, кому его вручил Бог". (Старец Ефрем (Мораитис).

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».