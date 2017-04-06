В Ватопед на главный панигир монастыря прибыли важные гости

На главный престольный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы второго по чести монастыря Святой Горы Афон Ватопед уже прибывают почетные гости.

Представителя Вселенского Патриарха Варфоломея митрополита Милита Апостолоса (Вульгариса), епископа Христопольского Макария (Гринизакиса) встретил игумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем (Куцу), насельники, а также прибывшие на праздничные мероприятия паломники.

Встреча гостей сопровождалась торжественным крестным ходом, после которого иерархи поклонились главным святыням Ватопеда.

В своем слове митрополит Апостолос подчеркнул особую важность праздника Благовещения в деле домостроительства человеческого спасения.

Праздник Благовещения Девы Марии, который будет отмечаться завтра, 7 апреля, является панигиром не только монастыря Ватопед, но и других афонских обителей, а именно: Великой Лавры, Фелофей, скита монастыря Ксенофонт и кельи Коцари.

По материалам amen.gr

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».