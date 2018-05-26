Преподобномученик Лука: афонский святой, которого не принимали монастыри

Православная Церковь 5 апреля вспоминала мученическую смерть афонского подвижника преподобного Луки. Расскажем о жизни этого удивительного святого, который не смотря на юный возраст доказал свою веру в Господа Иисуса Христа мученической смертью.

Святой Лука был родом из Адрианополя. В 6 лет лишился отца. Живя в нищете, мать отдала его служить купцу.

В 13 лет он со своим хозяином побывал по торговым делам в Константинополе, где поссорился с одним турком. За это его хотели убить. Чтобы избежать смерти, преподобный Лука отрекся от Христа и пообещал принять магометанскую веру.

Осознав глубину своего падения, Лука попросил помощи у своего купца, который обратился в русское посольство. Придя к турку, посол требовал освобождения Луки, но турок напомнил, что мальчика никто не принуждал к принятию мусульманства и, что он сам отрекся от Иисуса. После того, как посол ушел, турок связал руки Луки и насильно совершил над ним обрезание.

Лука сбежал из турецкого дома и пришел к русскому послу, которому удалось отправить парня на Святую Гору Афон, в Великую лавру.

Позже святой перешел в монастырь Иверон. В скиту Иоанна Предтечи над ним были прочитаны огласительные молитвы и он был помазан святым миром, тем самым состоялось его возвращение в Православие.

В монастыре Ставроникита принял иночество и перешел в монастырь Зограф. После многих искушений он покинул Афон, пытаясь в местных церквях Греции найти место пономаря. Но нигде не найдя, он снова возвратился в афонскую республику.

Пробыв недолгое время в Ксиропотаме, перешел в монастырь Кутлумуш, где пытался найти себе место в скиту Святой Горы. Но, не имея бороды и будучи ещё совсем молодым, его нигде не принимали. Некоторое время жил в монастыре Григориат.

Осознав, что причина гонений в том, что Святая Гора Афон – это место для безмолвной и добродетельной жизни монахов, а он носит «скверную печать диавола – обрезание», святой Лука решил мученичеством умиротворить себя с Богом.

Он начал подвизаться в посте и молитве, готовя себя к мученической смерти. Духовник Луки, старец Виссарион, постриг его в монашество и Лука отправился в город Милитин, где перед судьей исповедал веру в Иисуса Христа.

Турки пытались отвратить его от Христа, но им это не удавалось. После этого преподобного Луку били и бросили в тюрьму.

Спустя трое суток мученику Луке объявили, что если он не отречется от Христа, то будет повешен. Будучи непоколебимым в своей вере, преподобный 5 апреля 1802 года (по новому стилю) отдал Богу душу.

Его святое тело трое суток провисело на веревке, оно было белым и от него исходило приятное благоухание.

Палачи, привязав к шее камень, бросили тело святого в море. Но мощи святого Луки не утонули. Ночью христиане погребли его в земле. Люди с молитвой прикладывались к одеждам мученика и получали исцеление.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».