Стартовал фотоконкурс, победитель которого получит икону со Святой Горы Афона
Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» начинает конкурс фотографий «Великий праздник Пасхи».
БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» приглашает вас поделиться праздничным духом и принять участие в конкурсе фотографий «Великий праздник Пасхи». Это может быть снимок всего, что связано с Великим праздником Пасхи – ваши собственноручно приготовленные паски или разрисованные яйца, участие в церковной службе или освящении пасхальных корзин и многое другое.
Стать участниками конкурса могут совершеннолетние граждане Украины. Для этого необходимо отметить «лайком» страницу в Фейсбук, поделиться этим постом у себя на странице (публикация должна быть открыта для всех) и отправить ваше фото с описанием на официальную страницу фонда (оставить в личном сообщении или прикрепить на странице) до 23 апреля.
Все истории будут опубликованы на официальной странице благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» в социальной сети Фейсбук. Голосование будет поводиться при помощи «лайков» 25 апреля.
Автор фото-победителя конкурса получит в подарок икону «Воскресение Христово» со Святой Горы Афон, которая принесет этот светлый праздник в ваш дом навсегда.
***Событие Воскресения Христова - самый большой и светлый христианский праздник, который называют Пасхой, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смерти к жизни и от земли к небу.
Пасха - самый древний и важный праздник богослужебного года. Христос воскрес! - и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса - первая действительная победа жизни над смертью.
С этим праздником связано множество традиций: всенощное бдение в церкви, молитва, освящение пасок и крашенок. Обычно в пасхальные дни вся семья собирается за праздничным столом, чтобы почтить Воскресение Господнее.
«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».