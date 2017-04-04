Региональные особенности писанок: мастер-класс в киевском музее Ивана Гончара

В столичном Национальном центре народной культуры «Музей Ивана Гончара» при поддержке благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» состоялись уникальные мастер-классы, во время которых детей обучали искусству росписи писанок.

Мастер-класс для детей воинов АТО состоялся в субботу, 1 апреля. Мероприятия также проходили в марте - для детей из многодетных семей.

Цель акции - ознакомление детей с православными традициями, в частности - многовековой традицией искусства росписи писанок.

Дети узнали о том, что в северных регионах Украины при росписи писанок, чаще всего используют геометрические орнаменты зеленых, красных и желтых цветов. Также на пасхальных яйцах этой в местности встречаются розы.

В Приднепровье преобладают писанки черных, темно-вишневых, красных и зеленых тонов, разделенные на четыре или восемь полей и украшенные растительным орнаментом красного, желтого и белого цветов.

Похожие писанки - на темном фоне с ярким орнаментом рисуют и на Подоле. Однако здесь встречаются не только растительные, а и геометрические орнаменты.

Детям было интересно узнать о том, что на писанках также рисуют людей и животных. Эта традиция встречается на Полтавщине.

На Сумщине писанки графически разделяют на две равные части, при этом узор наносится одинаковый на каждую из них. Украшают здесь яички изображением звезд и солнца.

На Полесье преобладает белый орнамент на красном, желтом или зеленом фоне.

Волынь и Галичина чаще всего прибегают к черному фону, тогда как на юге этого региона царит зеленая или кофейная гамма.

Детям понравились нагорные писанки Буковины и Карпат, так как они отличаются необычайными декоративными орнаментами и причудливыми рисунками. Это объясняется тем, что писанки здесь делают похожими на местную вышивку и резьбу, отображающую горные пейзажи.

Участникам мастер-класса рассказали о том, что на востоке Украины издавна на писанках изображали растительные элементы: деревья, цветы, листья, желуди.

В Причерноморье самой популярной палитрой являются сочетания синего и зеленого, красно и черного, а также желтого и зеленого цветов.

На основе полученных знаний дети воинов АТО попробовали расписать писанки, в соответствии с особенностями определенного региона Украины.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».