Евфимий Иверский – афонский монах, который искал святости и мироточил при жизни

Святой Евфимий Афонский родился на Пелопоннесе, в крещении был назван Елевферий.

Учился в высшем эллинском училище, а также в училище Куручешме в Константинополе.

После прибытия в Яссы, у него возникло сильное желание стать монахом на Святой Горе Афон. Это было во времена русско-турецкой войны 1806 года. Преподобномученик прибыл в Одессу, но и отсюда ему не удалось отправиться на Святую Гору. После неудачной попытки добраться до Афона, Евфимий некоторое время провел в Бухаресте, где забыл свое намерение стать монахом.

Через некоторое время его взяли на службу к посланнику турецкого султана. В Шумле (Болгария), по настоянию бывшего христианина Константина, Евфимий принял магометанство.

Осознав глубину своего падения, Евфимий в женских одеждах сбежал в российское посольство, откуда его отправили на Святую Гору Афон.

Прибыв в Великую Лавру, святой Евфимий, после 40 дней приготовления к возвращению в христианскую веру, был помазан миром и принят в Православную Церковь.

По благословению отправился в Константинополь для принятия мученической кончины. При этом старец велел Евфимию вступить на мученический подвиг только в том случае, если его узнают сами турки.

Пробыв в Константинополе 8 дней, его никто не узнал, хотя он общался со своими бывшими друзьями-мусульманами. На праздник Преображения Господня он встретил монаха-афонита Панкратия, который посоветовал будущему мученику возвратится на Святую Гору Афон и предаться аскетическим подвигам.

Обойдя несколько афонских обителей, Евфимий поселился в скиту Иоанна Предтечи Иверского монастыря.

Однажды во сне Евфимий увидел, будто он весь был залит светом, который исходил от Креста Господня. Крест же находился на восточной стороне неба и состоял из разных звёзд. Евфимий несколько раз подставлял затылок под топор, готовясь к мученичеству, заранее выполнял молитвенное правило и клал земные поклоны, поскольку, как он сам говорил, он не смог бы выполнить свои монашеские обеты на пути к мученической кончине.

Прощаясь с другими насельниками Святой Горы, Евфимий при жизни начал истощать благоухание, какое, как правило, исходит от святых мощей.

На праздник Входа Господня в Иерусалим 4 апреля 1814 года (по новому стилю) святой оделся в турецкие одежды, взял крест и пальмовые ветви и пошел к турецкому визиру. Здесь он снял со своей головы зеленую повязку и бросил её на землю, проклиная мусульманскую веру. Увидев это, визир отправил святого в тюрьму. Евфимию забили ноги и заковали его в цепи, его жестоко били.

Когда святого привели на место казни, палач промахнулся, во второй раз он отсек только часть главы святого и только на третий раз ему удалось лишить жизни преподобномученика Евфимия. По свидетельству очевидцев, обезглавленное тело три дня испускало горячую кровь.

В день памяти мученической смерти святого Евфимия, панигир отмечает Иверский скит Святой Горы Афон.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».