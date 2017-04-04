В Салониках уникальное событие: принесение честной главы Пантелеимона Целителя со Святой Горы

В храме преподобного Серафима Саровского в Салониках (Греция) находиться глава великомученика и целителя Пантелеимона.

Глава великого святого Православной Церкви редко покидает стены Свято-Пантелеимонова монастыря Афона. Но, по благословению игумена Пантелеимонова монастыря архимандрита Евлогия (Иванова), святые мощи прибыли в Салоники как знак духовной помощи в период Великого поста жителям этого города и храму преподобного Серафима Саровского, который объединяет украинцев, белорусов, русских, греков, понтийцев и грузин.

Честную главу в Салоники привезли насельники Пантелеимонова монастыря. Встреча святых мощей состоялась 1 апреля на площади района Никополи.

Крестный ход сопровождался под музыку оркестра районного полицейского департамента города Салоники.

На встрече присутствовал консул Украины в Салониках Александр Воронин.

Глава великомученика Пантелеимона будет находится в храме преподобного Серафима Саровского до 4 апреля.

По материалам из открытых источников.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».