Афонские подвижники, день памяти которых отмечают в апреле

Афонские подвижники, день памяти которых отмечают в апреле (по новому стилю): 1 апреля – суббота Похвалы Пресвятой Богородицы (панигир монастырей Дионисиат и Зограф), преподобного Иннокентия Вологодского. 2 апреля – пятое воскресенье Великого поста, преподобного Саввы Нового (Афонского, Калимносского). 4 апреля – преподобномученика Евфимия Афонского (панигир Иверского скита). 5 апреля – преподобномученика Луки. 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы (главный престольный праздник монастырей Ватопед, Филофей и Ксенофонтского скита, а также панигир Великой лавры). 17 апреля – преподобного Феоны, митрополита Солунского, священномученика Никиты. 19 апреля – преподобного Григория Синаита, преподобного Григория Византийского. 20 апреля – преподобного Нила Сорского. 23 апреля – преподобномученика Хрисанфа Ксенофонтского, священномученика Григория V, патриарха Константинопольского. 25 апреля – преподобного Акакия Нового (панигир Кавсокаливского скита). «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter