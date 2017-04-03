Афонские подвижники, день памяти которых отмечают в апреле
Афонские подвижники, день памяти которых отмечают в апреле (по новому стилю):
1 апреля – суббота Похвалы Пресвятой Богородицы (панигир монастырей Дионисиат и Зограф), преподобного Иннокентия Вологодского.
2 апреля – пятое воскресенье Великого поста, преподобного Саввы Нового (Афонского, Калимносского).
4 апреля – преподобномученика Евфимия Афонского (панигир Иверского скита).
5 апреля – преподобномученика Луки.
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы (главный престольный праздник монастырей Ватопед, Филофей и Ксенофонтского скита, а также панигир Великой лавры).
17 апреля – преподобного Феоны, митрополита Солунского, священномученика Никиты.
19 апреля – преподобного Григория Синаита, преподобного Григория Византийского.
20 апреля – преподобного Нила Сорского.
23 апреля – преподобномученика Хрисанфа Ксенофонтского, священномученика Григория V, патриарха Константинопольского.
25 апреля – преподобного Акакия Нового (панигир Кавсокаливского скита).
«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».