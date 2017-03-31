Игумен афонского монастыря рассказал о планах монастыря Ватопед после недавнего судебного процесса

Игумен афонского монастыря Ватопед архимандрит Ефрем (Куцу) рассказал о деталях недавнего судебного процесса и о том, какими будут дальнейшие действия афонитов.

В частности, Архимандрит Ефрем отметил, что тюремное заключение - это не первое испытание, которое пережила братия монастыря. При этом он подчеркнул, что Святая Гора – это не место, где человек находит самоуспокоение, а наоборот – это место духовных и телесных подвигов, необходимых для преображения души и получения добродетелей. Игумен отметил, что без испытаний не может быть и умиротворения. Однако Господь решает, каким образом, и в какое время человек подвергнется им.

Вместе с тем, Архимандрит Ефрем обращает внимание на то, что недавние испытания не были обыденными. Насельники Святой Горы столкнулись с недостатками мира. В частности, с тюремным заключением. Однако братия благодарна Богу за все. Наместник отмечает, что пройденные испытания не оставили горести в душах монахов.

Напомним, что суд принял решение в отношении озера Вистонида и его прибрежных территорий, подтвердив, что они являются государственной собственностью. Комментируя это решение, игумен сказал, что насельники Святой Горы, Вселенский Патриархат и все Поместные Церкви имеют твердое убеждение в том, что озеро – это многовековая монастырская собственность, и она не может принадлежать кому-либо еще. Такого же мнения последние сто лет придерживалось и греческое государство.Архимандрит Ефрем считает долгом продолжать судебную борьбу, во имя справедливости.

Архимандрит Ефрем также упомянул, что исторические факты таковы, что государство неоднократно пыталось отобрать монастырскую собственность. Однако имущество Церкви служит для потребностей нуждающихся.

Также игумен рассказал о том, какими будут дальнейшие действия монастыря Ватопед. Обитель будет продолжать свою духовно-благотворительную деятельность. В последние годы она возросла. Братия обители следует святоотеческому преданию и продолжают выполнять работу, которую основали их предшественники.

Рассказывая о том, что являло собой судебное разбирательство для братии, архимандрит Ефрем еще раз подчеркнул, что это был Крест, посланный Богом. А политические аспекты для святогорцев не являются важными. Насельники афонской обители рады, что справедливость восторжествовала.

Игумен также выразил благодарность греческому правосудию. Не потому, что приговор был оправдательным, а потому, что на протяжении двух лет люди, занимающиеся этим вопросом, по его мнению, показали настоящий профессионализм, позволивший разрешить непростое судебное дело.

Напомним, что 21 марта Верховный суд Греции признал невиновным во всех обвинительных пунктах архимандрита Ефрема - игумена Ватопедского монастыря на Святой Горе Афон, и 12 других подсудимых по делу об обмене землями между правительством Греции и Ватопедским монастырем.

Игумена афонского монастыря обвиняли в незаконных сделках между обителью и государством. В 2008 году монастырь Ватопед продал греческому государству озеро Вистонида с прилежащими территориями по высокой цене, а в обмен получил 260 земельных участков, которые перепродал. Государства признало этот обмен законным, однако право на владение монастырем землями вблизи водоема оставалось спорным. Афонскую обитель обвиняли в том, что она якобы обманула государство больше чем на 100 миллионов евро. 21 марта эти обвинения, согласно решению суда, были сняты.

По материалам Vimaorthodoxias.gr и других открытых источников.

Фото: AgionOros.ru.

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