В Сербии рассказали о древнем письме монахов афонского монастыря Хиландар

В городе Пирот (Сербия) в историческом архиве, который в этом году отмечает 60 лет со дня открытия, хранится много ценных документов. Однако особо сотрудники архива гордятся письмом монахов афонского монастыря Хиландар, датированным 25 ноября 1842 года. Это письмо является самым старым оригинальным документом, который хранится в архиве, сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

В этом письме монахи святогорской обители убедительно просят вернуть им церковное помещение. Этот древний документ свидетельствует о материальных взаимоотношениях сербского города Пирот со Святой Горой Афон.

Почерк в письме разборчивый, однако, есть ошибки - не хватает знаков препинания. Текст написан на кириллице с использованием слов турецкого происхождения. Исследователи отмечают, что стиль шрифта типичен для церковных текстов.

Письмо написано на бумаге, половина которой складывалась как конверт и было запечатано. На нем указан длинный адрес, получателями значились жители города Пирот.

Письмо было найдено в 1943 году в подвале собора Успения Пресвятой Богородицы города Пирот. Когда Ранчич обнаружил старую рукопись, предположил, что она может иметь историческую ценность и принес домой. В 2012 году его дочь передала письмо в исторический архив, где оно хранится по сей день.

По материалам сербского сайта blic.rs.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».