Игумен афонского монастыря: соборному храму Дохиар грозит разрушение

Игумен афонского монастыря Дохиар, архимандрит Григорий (Зумис) рассказал, что соборный храм монастыря может обрушиться. При этом братия обеспокоена сложившейся ситуацией и безучастием греческих властей, сообщает «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

Игумен отметил, что государство безучастно к судьбе Афона. Власти не оказывают помощь в проведении реставрационных работ для сохранения святогорских памятников архитектуры.

Так, по словам наместника монастыря Дохиар, по инициативе премьер-министра Греции создан Центр сохранения афонского наследия. Но эта организация не получала финансовой помощи со стороны властей уже много лет. Архимандрит Григорий отмечает, что инженеры уже давно пенсионеры, а новый штат не набран. Поэтому ни один проект по проведению реставрационных работ на Афоне не может быть реализован.

Игумен монастыря Дохиар с горечью отмечает, что на протяжении 28 лет братия пыталась добиться создания реставрационного плана собора в честь архангелов Михаила и Гавриила.

В то же время игумен подчеркнул, что у Святой Горы забрали часть собственности в пользу беженцев из Малой Азии. Однако сегодня эти земельные участки перепроданы и там строят коттеджи, гостиницы и развлекательные учреждения.

Архимандрит Григорий, ссылаясь на данные специалистов, которые исследовали собор ранее, сообщает о том, что храм в случае землетрясения может разрушиться.

Игумен отмечает, что братия могла бы попытаться восстановить собор собственными силами, как ранее восстановила все монастырские постройки. Однако осилить ремонт такого величественного соборного храма им не по силам.

Важно отметить, что Монастырь Дохиар – один из древнейших на Афоне, упоминания о нем сохранены в документах Х века.

Собор в честь архангелов Михаила и Гавриила, которому, по словам игумена монастыря, угрожает разрушение, датируется XVI веком. В 1783 году он был расписан известным художником Цорзисом, стиль которого относится к Критской иконописной школе.

В монастыре Дохиар хранится икона Пресвятой Богородицы «Скоропослушница», почитаемая во всем православном мире. Здесь же хранятся часть Животворящего Креста Господнего, а также частицы мощей святых: Иоанна Предтечи, равноапостольной Марии Магдалины, священномучеников Харалампия и Дионисия Ареопагита, мучеников Мины, Кирика и Меркурия, святителя Иоанна Златоуста, преподобного Нила Мироточивого, Петра Афонского, святых Ахилия, Иакова Персиянина и Иоанна Милостивого и других.

По материалам agionoros.ru и других открытых источников.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».