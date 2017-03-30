Афонский монах раскрыл тайны древнего византийского распева

Известный камерный хор «Древнерусский распев» из Троице-Сергиевой лавры, совместно с афонским монахом Иаковом, 29 марта выступил в Домском соборе в Риге (Латвия).

Как известно, отец Иаков с 12 лет изучал древневизантийскую музыку, имеет диплом магистра.

24 года он живет на Святой горе Афон, ныне в скиту в Карее, в келье в честь Вознесения Господня, которая была построена в 1872 году и принадлежит Свято-Иверскому монастырю. Отца Иакова приглашают петь во многие храмы монастырей Святой горы. Сегодня на Афоне он протопсалт – первое лицо в хоре.

Как отмечает отец Иаков, древневизантийский распев характерен для всех церковных богослужений на Афоне. Эта музыка предназначена для молитвы. Для светских людей эта музыка редкая.

По мнению афонского монаха, византийский распев очищает внутренний мир. Святогорец уверен, что эта музыка способна освободить от мирского мышления и мировосприятия.

При этом он обращает внимание на то, что от монашеского пения на Афоне возникает особое чувство. Хотя и не скрывает, что причина этого, скорее всего, в самом монашеском житии, в духовных исканиях, духовном делании монахов. Предполагая, что именно поэтому результат получается более молитвенным, который в большей степени может задеть душу.

На концерте в Риге, 29 марта, прозвучали великопостные распевы XVI и XVII веков, древневизантийские песнопения.

Пример исполнения можно увидеть здесь.

По материалам ukrlatvian.lv и из других открытых источников.

Фото: baltnews.lv.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».