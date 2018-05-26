Мария Египетская: 29 фактов из жизни преподобной и удивительная афонская иконография

Во всех православных храмах вечером, 29 марта, на утрени, которая относится к четвергу, будет совершатся особенная служба – «Стояние преподобной Марии Египетской». Во время этого богослужения в последний раз в этом году будет прочитан Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского, а также житие преподобной Марии Египетской. Мы собрали самые важные факты из жизни святой, а также иконы и фрески, которые находятся на Святой Горе Афон, чтобы проникнуться ее подвигами и поистине ангельскому житию.

1. В двенадцать лет Мария покинула родителей.

2. Более 17 лет предавалась блуду, не брала деньги с мужчин, считая, что весь смысл жизни состоит в утолении плотской похоти.

3. Зарабатывала пряжей.

4. Вместе с паломниками отправилась в Иерусалим, чтобы по пути соблазнить их.

5. Божия сила не позволила блуднице войти в храм, где хранилось Животворящее Древо. Как только она становилась на порог церкви, не могла его переступить. Так было три или четыре раза.

6. Пообещала Богородице, больше не грешить, и увидев Древо Креста Господня, отречься от мира.

7. После молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы Мария сумела войти в храм и поклониться святыням.

8. Выйдя из храма, услышала голос Богородицы: "Если перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный покой".

9. За три медных монеты купила три хлеба и отправилась к реке Иордан.

10. Впервые причастилась Христовых Тайн в храме святого Иоанна Предтечи возле Иордана.

11. Единственным человеком, который увидел Марию после её ухода в пустыню, стал иеромонах Зосима. Во время Великого поста он перешел Иордан. В пустыне повстречал Марию Египетскую, которая рассказала ему о своей жизни.

12. Мария Египетская прожила в пустыне 47 лет, из которых 17 лет прошли в борьбе с помыслами, ее одолевали воспоминания о молодости, проведенной в грехах.

13. Одежды святой истлели. Она была нагой.

14. Питалась окаменелыми хлебами и кореньями.

15. Когда одолевали воспоминания о грехах, преподобная ложилась на землю и молилась.

16. Борясь с помыслами, в эти моменты, словно видела пред собой Пресвятую Богородицу, Которая судила ее.

17. Знала Священное Писание, но никогда его не читала.

18. Тело преподобной Марии Египетской было черно от солнечного зноя, а короткие волосы выгорели и побелели.

19. Имела от Бога дар прозорливости, назвав преподобного Зосиму по имени и указав, что он был пресвитер.

20. Во время молитвы поднималась в воздухе на локоть от земли.

21. Прочитала мысли преподобного Зосимы, который сперва подумал, что она привидение.

22. Попросила Зосиму прийти через год и причастить ее Святых Христовых Таин.

23. Во время этой встречи перекрестив Иордан, прошла по воде. После причастия опять попросила Зосиму прийти через год.

24. Зосима исполнил просьбу святой, и придя через год обнаружил ее мертвой.

25. Святая не умела писать, но песке у ее тела было написано: "Погреби, авва Зосима, на этом месте тело смиренной Марии. Воздай персть персти. Моли Господа за меня, преставльшуюся месяца апреля в первый день, в самую ночь спасительных страданий Христовых, по причащении Божественной Тайной Вечери".

26. Лев облизывал ноги преподобной Марии и по приказу Зосимы, вырыл ей могилу.

27. Житие преподобной Марии Египетской сохранили в монастыре Иоанна Предтечи на Иордане. Долгие годы монахи пересказывали житие святой друг другу. Первым житие святой описал святитель Софроний, архиепископ Иерусалимский в VII веке.

28. В храме Гроба Господня в Иерусалиме есть часовня в честь святой Марии Египетской, построенная на месте её обращения.

29. Пример Марии Египетской Православная Церковь считает образом совершенного покаяния. Православное богослужение утрени четверга пятой седмицы Великого поста известно как «Мариино стояние».

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».