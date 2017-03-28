Символика писанок: мастер-класс в столичном музее Ивана Гончара

В киевском Национальном центре народной культуры «Музей Ивана Гончара» при поддержке благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» для детей проходят уникальные мастер-классы по росписи писанок.

Очередной мастер-класс для детей из многодетных семей состоялся в субботу, 25 марта. Подобное мероприятие проведут также для пятнадцати детей воинов АТО 1 апреля.

Как сообщили организаторы, мероприятие призвано привить детям любовь к украинской культуре и традициям, в частности, к древней традиции искусства изготовления писанок.

О значении орнаментов и символов, которыми украшают писанки, о цветовой гамме и прочих тонкостях детям рассказывает член Национального союза мастеров народного искусства Украины, техник-реставратор Лариса Головня.

Детям рассказали о том, что яйца можно раскрашивать разными способами, поэтому в украинской культуре есть несколько наиболее распространенных видов пасхальных яиц: писанки, крашанки, дряпанки, крапанки.

В субботу, 25 марта, детей учили создавать писанки. Их название подразумевает - расписывать, наносить узоры. Писанки - вид пасхальных яиц, который создается с помощью красок и воска. Каждый регион Украины отличается особой росписью, используемыми символами и цветами.

Красный цвет символизирует Воскресение Христово, жизнь и радость. Желтый - богатый урожай и солнце. Зеленый - весеннее пробуждение природы. Голубой - небо, здоровье. Коричневый цвет символизирует землю, и ее способность давать жизнь. Черный - цвет неизвестного, мистического, он является фоном для других цветов; он также символизирует продолжение жизни и по смерти. Дети, на основе полученной информации о значении цветов в писанкарстве, создали свои уникальные работы.

Также организаторы выставки рассказали о том, какой смысл несут в себе самые распространенные символы и орнаменты, которыми украшают писанки. К примеру, солнце - символ Христа, как «Солнца Правды»; божьего света. Крестообразные символы - пересечение времени (горизонтальная линия) и вечности (вертикальная); это символ начала и завершения жизни, а для верующего человека - символ победы Христа над смертью. Еще распространенными символами в украинской писанке являются звезды, они символизируют женщину, а месяц - мужчину. Цветы - души человеческие. Спиральные линии - символ течения времени. В субботу дети имели возможность попробовать своими руками создать уникальные, наполненные тайным смыслом пасхальные яйца.

Напомним, что в музее Ивана Гончара уже состоялись три мастер-класса по росписи писанок для детей из многодетных семей и для детей с ограниченными возможностями. Финальное мероприятие цикла состоится 1 апреля - для детей воинов АТО.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».