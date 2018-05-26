Рецепты для души: афонские монахи - о важности милосердия

Православная Церковь всегда напоминала верующим о духовной пользе добродетели милосердия. Но особенно важно этот призыв Церкви звучит в благодатный период Великого поста, когда каждому человеку нужно усилить делание милосердия и других добрых дел, помня о словах Господа Иисуса Христа: «Будьте милосердны, как Отец ваш милосерд» (Лк. 6:36). Мы собрали изречения святых отцов Горы Афон о пользе милосердия, для того чтобы и всем нам научится этой важнейшей христианской добродетели.

Не задержим немилосердно все за собою

«Поелику Бог есть сама благость, само милосердие и бездна благоволения, то кто вступит в единение с Ним, всяко сподобляется милосердия Его». (Святитель Григорий Палама).

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«...Плача достойны те, которые сокровища, превышающие ежедневные потребности и имеют, и удерживают, или еще и стараются их увеличить; и те, которым заповедано любить ближнего, как самого себя, даже и за прах земной его не признают! Не означает ли это, что серебро и золото мы возлюбили больше, чем братьев? Но обратимся и покаемся, и, помогая нуждам бедствующей в нашей среде братии, (делаем их участниками того имущества, которым обладаем; и если мы не изберем боголюбиво израсходовать все наше имущество, однако же да не задержим немилосердно все за собою; но одно, действительно, сделаем, а за то, что отстали в другом, смирим себя пред Богом, и получим от Него прощение...» (Святитель Григорий Палама).

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«...Сотворим себе милость, братие, тем что окажем милость братиям; чрез сострадание – приобретем сострадание; сделаем добро – дабы нам было благо: соответственное будет воздаяние; но только паши доброделание и человеколюбие, и любовь, и милосердие, и сострадание – ни по достоинству, ни по мере не равняются награде, ибо ты даешь из того, чем обладает человек, и насколько человек в силах делать добро, – воспринимаешь же сторицей из божественных и неиссякаемых сокровищ и Вечную Жизнь, и будешь облагодетельствован из того и насколько облагодетельствовать может Бог, а это – ихже. око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша (1 Кор. 2, 9). Итак, проявим тщание, дабы нам получить богатство милости; немногими деньгами купим вечное наследие; убоимся подобающим образом проклятия немилостивым, дабы вследствие сего не стать нам осужденными; да не убоимся, что, давая милостыню, мы обеднеем: ибо и мы услышим от Христа: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте Царство (ср.: Мф. 25, 34)». (Святитель Григорий Палама).

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«...Проявим дела любви к нашим во Христе братьям: оказывая милость нуждающимся, обращая на правый путь заблуждающихся, какое бы это ни было заблуждение, какая бы это ни была нужда, заступаясь за обиженных, поддерживая в немощи лежащих, будь то страдающие по причине видимых врагов или болезней или же по причине злых духов и страстей бесчестия, посещая заключенных в темнице, а также и перенося поступающих против нас, и угождая друг другу, хотя бы кто и имел на кого недовольство, потому что и Христос угождал нам; и просто молвить: всеми способами и всеми делами и словами, всем, чем обладаем, явим любовь друг к другу, дабы и от Бога получить нам любовь и быть благословенными от Него и наследовать обетованное нам, уготованное для нас от сложения мира, Небесное и Вечное Царство...» (Святитель Григорий Палама).

Все святые собраны милосердием Божьим

«Бог допустил нас видеть отчасти, как плакал Старец о том, чтобы не лишился мир благодати Святого Духа, которую дано было ему познать. Он томился глубоким «жалением» и «всем народам земли» просил у Бога милосердия». (Преподобный Силуан Афонский).

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«Милостивый Господь нам грешникам дал Духа Святого и не взыскал от нас ни единой уплаты, но каждому из нас говорит, как Апостолу Петру: «Любишь ли Меня?» Так Господь хочет от нас только любви, и радуется нашему обращению. Таково милосердие Божие к человеку: бросил человек грешить и смирился пред Богом, и Господь милостиво прощает ему все и дает благодать Святого Духа и силу побеждать грех». (Преподобный Силуан Афонский).

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«Дух Святый дал нашей Церкви познать, как велико Божие милосердие». (Преподобный Силуан Афонский).

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«Не лгу, говорю пред лицом Бога, Которого знает душа моя: духом я знаю Пречистую Деву. Я Ее не видал, но Дух Святой дал мне познать Ее и Ее любовь к нам. Если бы не Ее милосердие, то я давно бы погиб; но Она восхотела посетить меня и вразумить, чтобы я не грешил». (Преподобный Силуан Афонский).

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«Закон Божий подобен большому прекрасному саду, в котором живет и Сам Господь и все Святые Его: Пророки, Апостолы, Святители, Мученики, Преподобные смиренные постники; и все они дивно собраны милосердием Божиим». (Преподобный Силуан Афонский).

Милосердные люди насыщены любовью Божьей

««Жертва Богу дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50:19). Нельзя преодолеть себялюбие, только поднимая за другого его тяжёлый мешок - этого Бог от тебя не требует, потому что у тебя нет достаточных физических сил. Но себялюбие можно преодолеть смирением, терпя оскорбления и несправедливость. А если ещё прибавить к этому немного физического труда, ради любви и милосердия, знаешь, какая помощь от Бога приходит?» (Преподобный Паисий Святогорец).

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«Жестокое сердце умягчается, когда человек смотрит на страдания других, становится более восприимчивым и смиренным. Бог не создал человека жестоким и немилосердным, но люди не развивают в себе милосердие, данное им Богом, не сострадают ближнему и от нерадения постепенно становятся жестокосердными». (Преподобный Паисий Святогорец).

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«Не сострадающие страждущим страдают смертельной духовной болезнью – немилосердием». (Преподобный Паисий Святогорец).

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«Безразличные и немилосердные люди, которые думают только о себе, бесчувственно насыщая себя, наполняют одновременно свои сердца большим беспокойством, внутренне страдают от угрызений совести и мучаются уже в этой жизни. Тогда как милосердные, всегда питая своей любовью других, неизменно бывают насыщены любовью Божией и Его обильными благословениями». (Преподобный Паисий Святогорец).

Христос всех причащающихся принимает с милосердием

«Надлежит тебе иметь живую и теплую веру, что Бог, по великой милости Своей и по множеству щедрот Своих, Сам желает и готов подать тебе все, потребное для твоего Ему достодолжного служения, и всякое благо, потребное для тебя. Такая вера и такое упование будут в тебе сосудом, который беспредельное милосердие Божие и наполнит сокровищами Своих благодатей». (Преподобный Никодим Святогорец).

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«Упование паче упования погружает в созерцание милосердия Божия, в бездну коего восчувствовавший его и повергает презельное множество грехов своих, утверждаясь на крепком убеждении, что Бог спасения нашего хочет и ищет, а не пагубы». (Преподобный Никодим Святогорец).

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«Прибегай под кров милосердия Божия, однако ж, не позволяй себе чаять его, как какого-то воздаяния тебе за многие и великие брани, выдержанные тобой, и победы, одержанные в них». (Преподобный Никодим Святогорец).

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«Сокрушение покаянное, которое только мучает и грызет сердце, никогда не восставляет души в благонадежное настроение, если не бывает соединяемо с твердым упованием на милосердие и благость Божию». (Преподобный Никодим Святогорец).

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«Каждый день Христос принимает всех причащающихся и тех, кто достоин, очищает, просвещает и освящает, а недостойных сначала предает угрызениям совести и затем, если они исправятся, с милосердием их принимает». (Преподобный Никодим Святогорец).

Надо и нам быть милосердными, тогда сможем обращаться к Богу как к Отцу

«Всеблагой и всемилостивый Бог, Который является и именуется Любовью, является и именуется Троицей. Побуждаемый Своим милосердием, Он сотворил сначала десять чинов ангельских. Как и наши души, Ангелы являются духами огненными, бесплотными. Каждый чин числом подобен песку морскому и звёздам небесным. Зачем они были сотворены? Чтобы радоваться. Кто подвиг Бога к их созданию? Его милосердие». (Равноапостольный Косма Этолийский).

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«Надо и нам, братья, если хотим называть Бога нашего Отцом, быть милосердными, стараться сделать наших братьев счастливыми, доставить им радость, и тогда сможем обращаться к Богу как к Отцу: «Отче наш, иже еси на небесех…»». (Равноапостольный Косма Этолийский).

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«Велико милосердие Божие, но и гнев Его страшен. И как Он наказал иудеев, накажет и нас, если мы не исправимся». (Равноапостольный Косма Этолийский).

Если оказываешь милосердие, тогда тебя любит Бог

«Чтобы появилась и стала действовать любовь, нужно хранить заповеди. Когда ты встаешь ночью и молишься, когда видишь больного и ему сострадаешь, видишь вдову и сирот, стариков и оказываешь им милосердие, тогда тебя любит Бог». (Преподобный Иосиф Исихаст).

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«Некоторые бедняки, хотя и уходили накормленными, воровали при этом и тот немногий виноград, который имелся у отшельников. Старец, однако, был очень милосердным и незлобивым. Он спокойно говорил: «Ладно, отец Арсений, людям захотелось фруктов после обеда»». (Преподобный Иосиф Исихаст).

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«Наряду с нищими Старец по милосердию своему принимал и бесноватых, приходивших из мира. Они приходили поесть хлеба, приходили и в поисках исцеления. Они оставались, сколько хотели, а затем сами уходили». (Преподобный Иосиф Исихаст).

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».