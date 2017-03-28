В Святогорскую лавру доставлено 30 тонн гуманитарной помощи

Свято-Успенская Святогорская лавра 27 марта получила гуманитарную помощь, весом в 30 тонн. Этот гуманитарный рейд - одиннадцатый, по счету. Об этом сообщает благотворительный фонд «Православное наследие на Святой Горе Афон» со ссылкой на пресс-службу Святогорской лавры.

Организаторы выразили благодарность БФ «Православное наследие на Святой Горе Афон», в частности, его основателю Дмитрию Вороне и директору – Андрею Усу, за оказанную помощь в оплате автомобиля, который доставил груз.

«В этот раз нам удалось собрать до 30 тонн груза», ― рассказал один из организаторов доставки гуманитарной помощи, Георгий Толчев.

Сопровождали грузовую машину с гуманитарной помощью 5 священнослужителей из Винницкой епархии. Организаторы рассказали о том, что машину удалось собрать за месяц. Груз состоял из: овощей – 10 тонн; зерна – 9 тонн; яблок - 3,5 тонны, а также других продуктов питания и вещей.

Собирали помощь жители Винницкой, Черкасской и Ровенской областей.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».