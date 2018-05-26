Духовный опыт афонских старцев: почему возникает неверие и как от него спастись

У православных христиан продолжается Великий пост – время усиленной борьбы с грехами. Неверие, отсутствие веры в Бога - распространенный в наше время грех. Его отличие от атеизма в том, что последний подразумевает веру в то, что Господа нет, а неверующие не имеют ни таких убеждений, ни веры в Бога. Мы собрали изречения святых, живших на Святой Горе Афон, о причинах возникновения греха неверия и о том, как с ним бороться.

«Все зло в мире от неверия. Если бы люди верили в Бога, они бы доверяли Ему, верили каждому Его слову и старались применить его в своей жизни. От веры рождаются все добродетели – человек учится любить по-настоящему и сам преображается от своей любви». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Безразличие к Богу приводит к безразличию ко всему остальному, приводит к распаду. Вера в Бога – великое дело. Человек служит Богу, а затем любит своих родителей, свой дом, своих родных, свою работу, свою деревню, свою область, свое государство, свою Родину. Тот, кто не любит Бога, своей семьи, тот не любит ничего. И естественно, что Родины своей он не любит, потому что Родина – это большая семья. Я хочу сказать, что все начинается с этого. Человек не верит в Бога и не считается потом ни с родителями, ни с семьей, ни с деревней, ни с Родиной. Вот это как раз и хотят сейчас разложить, для чего и насаждают это состояние расхлябанности…». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Поскольку вся сила, коею побеждаются враги наши, порождается в нас от неверия себе самим и упования на Бога, то надлежит тебе, брате мой, запастись точными ведениями относительно сего, чтоб с Божией помощью всегда носить в себе и хранить такую силу… Как сказал Господь: «без Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15, 5); так что всю жизнь свою, все дни и все минуты мы неотложно должны хранить в себе чувство, убеждение и настроение, что ни по какому поводу, ни по какому помыслу не позволительно нам положиться и возуповать на самих себя». (Преподобный Никодим Святогорец).

«Неверие бывает от гордости. Горделивый человек своим умом и наукою хочет познать все, но ему не дается познать Бога, потому что Господь открывается только смиренным душам. Смиренным душам Господь показывает Свои дела, которые непостижимы для нашего ума, но открываются Духом Святым. Простым умом можно познавать только земное, и то отчасти, а Бог и все небесное познается Духом Святым. Некоторые всю жизнь трудятся, чтобы узнать, что есть на солнце, или на луне, или иное что, но вот нет пользы от этого душе. А если будем стараться узнать, что есть внутри сердца человеческого, то увидим: в душе святого – Царствие Небесное, а в душе грешного – мрак и мучение. И это полезно знать, потому что мы вечно будем пребывать или в Царстве, или в мучениях». (Преподобный Силуан Афонский).

«Гордой душе Господь не являет Себя. Гордая душа, хотя бы все книги изучила, никогда не познает Господа, ибо она гордостью своею не дает в себе место благодати Святого Духа, а Бог познается только Духом Святым. Если бы мы были смиренны, то Господь, по Своей любви, все показал бы нам, открыл бы все тайны, но горе наше в том, что мы не смиренны, гордимся и тщеславимся всяким пустяком, и тем мучаем и самих себя и других». (Преподобный Силуан Афонский).

«Жалко мне бедных людей, которые не знают Бога. Они гордятся, что летают; но это совсем не дивно: и птицы летают и славят Бога; человек же, творение Божие, оставляет Творца. Но ты подумай, как ты будешь стоять на Страшном суде Божием? Куда ты убежишь и где ты скроешься от лица Божия? Много молю я Бога за вас, чтобы все вы были спасены и вечно радовались со ангелами и со святыми. И вас умоляю: покайтесь и смиритесь, порадуйте Господа, Который желанно и милостиво ждет вас. Господь душе, которую Он возлюбил, дает скорбь о народе, чтобы она молилась со слезами». (Преподобный Силуан Афонский).

«Гордость не дает душе вступить на путь веры. Неверующему я даю такой совет: пусть он скажет: "Господи, если Ты есть, то просвети меня, и я послужу Тебе всем сердцем и душою". И за такую смиренную мысль и готовность послужить Богу, Господь непременно просветит… И тогда душа твоя почувствует Господа; почувствует, что Господь простил ее, и любит ее, и это ты из опыта познаешь, и благодать Святого Духа будет свидетельствовать в душе твоей спасение, и захочешь тогда кричать на весь мир: "Как много нас любит Господь"». (Преподобный Силуан Афонский).

«Укоряет Апостол тогдашних учеников, яко неведующих благодати, говоря: или не знаете себе, яко Иисус Христос в вас есть? разве точию чим неискусни есте (2 Кор. 13, 5), – за леность вашу не преуспеятельны. Почему таковые и дивных свойств молитвы, действом Духа Святого производимых в неких, не приемлют (не признают за истинные) по причине неверия и высокомудрия». (Преподобный Григорий Синаит).

«Всякий верный есть участник сыноположения Духа по вере, но остается без действия Его и непросвещенным, лишившись света и жизни Иисусовой вследствие беспечности и неверия». (Преподобный Григорий Синаит).

«Утрачивающие благодать терпят это за неверие и беспечность и вновь находят ее посредством веры и усердного искания. С помощью этих они всегда подвигаются вперед. От противоположных же им (неверия и беспечности) возвращаются назад совершенно. (Преподобный Григорий Синаит).

«Ныне же, поскольку и бывшие ранее и бывшие позднее, к те и другие и все обрекли себя на неверие, Бог, по Своей власти, данной Его праведным судом, тех, которых пожелал помиловал. Пожелал же и помиловал нас, сущих из язычников, лучше же сказать – всех, поелику Он – Бог всех; потому что Бог пожелал с нас начало положить Своей милости, а не с тех, которые до ныне упорствуют; но и не от тех совершенно отвратился; потому что чрез нас и для них, если они пожелали бы, отверста дверь спасения, и тех из них, которые приходят к нашей Церкви, с радостью приемлет; потому что они споткнулись не для того, чтобы упасть, но чтобы вследствие их ошибки пришло спасение для нас, прежде пребывающих в неверии, что воспалило бы их ревность и привлекло к подобному же спасению, если только они умышленно не смежат очи, и не заткнут уши, чтобы, если, увидят, услышат и уверуют, не случилось им спастись». (Святитель Григорий Палама).

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».