Лики Афона с высоты неба: уникальные фото Святой Горы

Афон славится не только великими подвижниками благочестия, древними монастырями, скитами, кельями, но и прекраснейшими видами. Уникальные снимки Святой Горы Афон с высоты птичьего полета, которые размещены на портале «Photopassport.gr», помогут еще больше полюбить неземную красоту этого уникального монашеского государства. А мы дополним эти чудесные виды информацией о монашеской республике.

Святая Гора Афон имеет протяженность 60 км и является восточной частью полуострова Халкидики. Рельеф Афона ближе к юго-востоку переходит в своеобразную горную цепь и заканчивается горою, высота которой 2033 м над уровнем моря.

Залив между монашеской республикой и южным полуостровом Ситония имеет название «Залив Святой Горы», а северный залив именуется Иерису. На Афоне существует более 20 мысов. Бухт на полуострове мало. Главной считается Дафни - порт с таможенным контролем. Здесь также есть полиция и почтовое отделение. Так как Афон окружен соленым морем, то источником питьевой воды для монахов служат горние ручьи.

На Афоне грунтовые шоссейные дороги, которые позволяют добраться в разные концы Святой Горы, появились около 40 лет назад. Автомобильный транспорт служит для перевозки грузов, а также для хозяйственных целей афонских монастырей.

Святая Гора Афон покрыта богатой растительностью. Здесь можно увидеть кустарники, вереск, бук, каштаны, земляничные поляны, ели, а также дубовые леса. Особенностью полуострова является то, что в верхней части Горы много вересковых пустошей, а в нижней – довольно много платанов.

Почти в каждом афонском монастыре монахи выращивают грецкие орехи, виноградники, цитрусовые, груши, яблоки. Также очень много плантаций оливковых деревьев.

С высоты птичьего полета красота Святой Горы Афон необыкновенна. Можно увидеть густые леса, голубые воды, холмы, крутые скалы и конечно же афонские монастыри. Маленькие точки, которые видны на фотографиях, это разбросанные по всему полуострову скиты и кельи.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".