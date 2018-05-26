Секреты афонских монахов: приготовление колива

На Афоне поминовение монахов отдельно не осуществляют. Рядом с коливом, которое приготовлено в честь святого, ставят и небольшую тарелку с вареной пшеницей, поминая умерших.

Поминаются все игумены за последние 100 лет и священники с монахами за последние 30 лет. Koливо ставят, когда в храм выносится икона для поклонения. В субботу коливо выставляется всегда, кроме больших праздников. Его кладут в оловянное блюдце и ставят под образом Христа.

Праздничное коливо требует истинного кондитерского искусства. Обычно на нем из цветного сахара изображается ктитор или святой, имя которого празднуют в кафедральном соборе монастыря. Например, святой Афанасий Афонский - в Великой Лавре, Иоанн Креститель - в монастыре Дионисиат. Иконы из крашеного сахара - шедевр искусства, который, к сожалению, разрушается после того, как коливо делят и съедают.

Традиционная вареная пшеница для колива готовится так. Измельченную пшеницу заливают водой для набухания. Отваривают в холодной воде полчаса и воду сливают, затем заливают горячей водой и ставят вариться пока пшеница не приобретет розовый цвет, а жидкость станет густой, как месиво. Добавляют немного соли. После этого сливают жидкость, из которой получается напиток с сахаром и корицей. Затем промывают зерна холодной водой, чтобы удалить клейкость и рассыпают на полотно, чтобы просохли.

За два-три часа до литургии дьякон бросает горсть протертых сухарей в вареную пшеницу, чтобы они убрали влагу, и когда они высохнут, пшеницу просеивают, чтобы удалить сухари. Пшеница готова. Дьякон выкладывает пшеницу, разравнивает и покрывает кристаллическим сахаром и делает крест цветным сахаром с корицей. Если он хочет, предварительно перемешивает пшеницу с тертым фундуком.

В праздничное коливо добавляется тертый грецкий орех, дробленная гвоздика, тмин. Вместо ореха в некоторых монастырях помещают жареные протертые лесные орехи, а вместо гвоздики - корицу.

Стоит отметить, что контуры изображения святого на сахаре делаются или деревянной спичкой, или деревянной тонкой щеточкой. Затем изображение одежды, лица, волос святого заполняются сахаром различных цветов. Для украшения кладут серебряные драже - это макароны или чечевица, пропитанные серебряным сахарным сиропом.

Источник.

Перевод с греческого языка "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".