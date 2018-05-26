Уникальные фрески афонского монастыря Дионисиат и вехи обители

Каждый афонский монастырь имеет свою неповторимую историю, традиции и культуру. Но Дионисиат отличается от других монастырей Святой Горы особенными уникальными чертами. Мы собрали интересные факты об этом монастыре, а также изображения фресок Дионисиата XVI века – периода его наибольшего расцвета.

Монастырь Дионисиат с 1535 года благодаря особому Божьему заступничеству не пострадал от пожаров, которые часто случались в афонских обителях.

Монастырь посвящен строгому (в аскетическом плане) святому - Иоанну Предтече, и известен своим строжайшим монастырским уставом, который стал образцом для других афонских обителей.

Как известно, Господь Сам благословил основание Дионисиата, показав преподобному Дионисию столп света на месте будущего монастыря.

Масштабное строительство монастырских зданий началось после падения в 1453 году Константинополя.

Благодетелями Дионисиата были правители Молдавии и Валахии. Нягое Басараб в 1520 году построил монастырскую башню, а также каменный водопровод. Кроме того, он подарил Дионисиату величайшую святыню христианского мира – главу Иоанна Предтечи. Еще один молдавский правитель Петр Рареш построил монастырские здания восточной части Дионисиата. В 1568 году молдавский властитель Богдан ІV выкупил у турецкого султана Селима ІІ земли для монастыря.

В этот же период два брата Лазарь и Бойос достроили семиэтажное здание со складами, мастерскими и келиями. Еще два брата Мануил и Фома в ХVІ веке построили монастырскую пристань.

Интересно также и то, что Дионисиат в 1574 году стал пятым по своей важности монастырем Святой Горы Афон. Он выкупил у монастыря Ксиропотам его полномочия и стал пятым в списке монастырем Святой Горы Афон.

Дионисиат раз в пять лет председательствует в Священной эпистасии.

Главный собор Дионисиата расписан в XVI веке Зорзисом Фукой. Среди фресок монастыря можно увидеть иллюстрации сюжетов Откровения Иоанна Богослова, а также редчайшие изображения из житий православных святых.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".