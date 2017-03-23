Игумен Ватопедского монастыря: Нас как преступников посадили в тюрьму, с помощью Божьей все перетерпели

Игумен афонского монастыря Ватопед, архимандрит Ефрем (Куцу) прокомментировал снятие Верховным судом Греции всех обвинений по делу обмена землями между греческим правительством и Ватопедским монастырем, сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон".

«После принесения Святого Пояса в Россию, из-за того, что народ получил такую большую пользу, как только мы вернулись, дьявол сразу явил всю свою силу: нас вызвали на допрос с предварительным заключением – как преступников посадили в тюрьму. Мы с помощью Божьей все это перетерпели, смирились и пошли в тюрьму. Мы благодарим всех братьев, которые вместе с нами молились, вместе с нами переживали все это. Мы благодарны всем, кто помог нам нести этот тяжелый крест, который Господь попустил за наши грехи», - рассказал архимандрит Ефрем.

Также он упомянул слова преподобного Паисия Святогорца о помощи Христовой всем, кто несправедливо осужден.

«Как говорил старец Паисий: «Первым, Кого несправедливо обвинили и осудили, был Христос. Поэтому Он двумя руками благословляет тех, с которыми тоже несправедливо поступают». Благодарим Христа. Благодарим всех вас. И молимся обо всех. Благодатной Пасхи!», - пожелал игумен Ватопедского монастыря.

Напомним, что 21 марта Верховный суд Греции признал невиновным во всех обвинительных пунктах архимандрита Ефрема - игумена Ватопедского монастыря на Святой Горе Афон, и 12 других подсудимых по делу об обмене землями между правительством Греции и Ватопедским монастырем. Как сообщали греческие СМИ, игумена афонского монастыря обвиняли в незаконных сделках между обителью и государством.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".