Предстоятель УПЦ молится о мире в Украине на Святой Горе Афон

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий пребывает с паломническим визитом на Святой Горе Афон.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", ссылаясь на информотдел УПЦ, официальная делегация во главе с Митрополитом Онуфрием 22 марта прибыла в Свято-Пантелеимонов монастырь. Их встретила братия во главе с игуменом монастыря архимандритом Евлогием.

В паломничестве Предстоятеля УПЦ сопровождают управляющий делами митрополит Антоний (Паканич), митрополит Марк (Петровцы), митрополит Сергий (Генсицкий), епископ Климент (Вечеря).

На Святой Горе Блаженнейший Митрополит Онуфрий молится о мире в Украине и об Украинской Православной Церкви. Как известно, на Афоне уставные богослужения происходят ночью.

23 марта Предстоятель УПЦ пребывает в древнем монастыре Иверон. Вместе с украинскими паломниками Блаженнейший молится перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы «Иверская».

24 марта делегация УПЦ завершит паломничество и вернется в Украину.

О своих визитах на Афон Блаженнейший Митрополит Онуфрий говорит: "Я всегда с радостью спешу на Святую Гору Афон, чтобы тут и увидеть святых людей, и увидеть добрый пример того настоящего смирения, которое любит Господь. Смирение заключается не только в низком преклонение главы, но и в мужественном несении с терпением и благодарностью Богу своего жизненного креста... И именно здесь, на Святой горе, я вижу множество примеров, как иноки, побеждая естества уставы, служат Богу день и ночь. Для меня большая честь совершить хиротонию в этой святой обители. Это стало еще одним звеном, связавшим меня, грешного, с этими святыми людьми, проживающими здесь. Еще раз благодарю за святые молитвы и прошу благословения на совершение того служения, которое Господь на меня возложил".

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".