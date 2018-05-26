Духовный опыт афонских старцев: как бороться с раздражительностью

В продолжение Великого поста каждый христианин должен вести усиленную борьбу со страстями. Также святые отцы говорят о том, что в этот период усиливаются искушения, в результате которых человек впадает в грех раздражительности. Мы собрали поучения афонских монахов о том, как бороться с раздражительностью.

«Некоторые монахи бывают немирны, и выставляют причины: или послушание нехорошее, или калия плохая, или старец с тяжелым характером. Но не понимают они, что не калия виновата, и не послушание, и не старец, а душа больная. Горделивой душе ничто не нравится, а смиренному все будет хорошо. Если начальник плохой, то молись за него, и в душе у тебя будет мир. Если калия плохая, или послушание не нравится, или болезнь тяготит, то помышляй сам в себе: «Господь меня видит и знает мое положение; стало быть так Богу угодно», и будешь мирен. Душа если не предастся воле Божией, нигде не будет мирна, хотя бы несла великий пост и молитву творила. Кто обвиняет людей за то, что они его укорили, тот не знает, что душа у него больная, а не укоризна виновата». (Преподобный Силуан Афонский).

Однажды у преподобного Силуана Афонского спросили, как нужно вести себя человеку, у которого раздражительный начальник на работе. На это он ответил так:

«Раздражительный человек сам несет большое страдание от злого духа. Мучение это он терпит за гордость. Подчиненный, кто бы он ни был, должен знать это и молиться за больного душой своего начальника, и тогда Господь, видя терпение его, даст ему (подчиненному) прощение грехов и постоянную молитву. Великое дело перед Богом молиться за тех, кто обижает и оскорбляет нас; за это Господь даст благодать, и ты Духом Святым познаешь Господа, и тогда с радостью будешь терпеть все скорби за Него, и даст тебе Господь любовь ко всему миру, и ты горячо будешь желать добра всем и будешь молиться за всех, как за свою душу. Господь заповедал любить врагов, и кто любит врагов, тот уподобляется Господу, но любить врагов возможно только по благодати Святого Духа, и поэтому, как только обидит тебя кто-нибудь, молись за него Богу и тогда сохранишь мир в душе и благодать Божию. А если ты будешь роптать и ругать своего начальника, то и сам ты станешь раздражительным, как он, и исполнится тогда на тебе слово пророка Давида: со избранным избран будеши и со строптивым развратишися (Пс. 17, 27)». (Преподобный Силуан Афонский).

Преподобный Никодим Святогорец рассказал такую поучительную историю, которая поможет избавиться от раздражительности тем, что занимает руководящую должность: «Был у нас такой случай. Монастырский эконом посылал одного рабочего по делу, но тот, по неопытности, не хотел идти. Эконом говорит ему: «Иди». Тогда рабочий рассердился и при всем там бывшем народе, а было человек сорок, назвал эконома собакою. Но эконом пожалел рабочего, и дал ему чаю и сахару, и сказал: «Ты всегда зови меня собакою». И вдруг рабочему стало так стыдно, что лицо его горело от стыда, и после был он послушнее всех. Так хорошо жить по любви; тогда Господь помогает Своею благодатью и дает горячую молитву за людей. Но если эконом будет раздражительный, то он и свою душу испортит, и других людей возмутит гневом своим». (Преподобный Никодим Святогорец).

«Предположим, что кто-нибудь оскорбил тебя чем-нибудь, большим или малым, и у тебя поднялись движения неудовольствия и раздражения с внушением отплатить. Внимай себе и спеши осознать, что эти движения хотят увлечь тебя не на доброе …Старайся возбудить и утвердить в себе чувства и расположения. Это и будет — изгнать из сердца страсть и заменить ее противоположною ей добродетелью, что и есть цель невидимой брани». (Преподобный Никодим Святогорец).

«Человек порабощается страстям, дав диаволу права над собой. Запусти всеми своими страстями диаволу в рожу. Этого и Бог хочет, это и в твоих же собственных интересах. То есть гнев, упрямство, тому подобные страсти обрати против врага. Или, лучше сказать, продай свои страсти тангалашке (такое прозвище старец дал диаволу), а на вырученные деньги накупи булыжников и бросай ими в диавола, чтобы он к тебе даже не приближался. Обычно мы, люди, невнимательностью или гордыми помыслами сами позволяем врагу делать нам зло. Тангалашка может воспользоваться одним только помыслом или словом». (Преподобный Паисий Святогорец).

«В прежние времена жизнь была более умиротворенной и люди проявляли терпение. А сегодня все, кого ни возьми, словно зажигалки: сыпят искрами и не могут вынести ни единого слова. …Но правда и то, что сегодня некоторые виды деятельности не только не помогают обретению душевного спокойствия, но могут и спокойного от природы человека сделать нервным». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Маленький ребёнок злится, стучит ножками и кричит «не хочу, не буду!» Но с возрастом он должен от этого избавиться, сохранить только детскую простоту, непосредственность, а не свои детские глупости. Видишь, некоторые потом до чего доходят! Бьются в гневе головой о стенку — хорошо, что Бог так устроил, что у людей крепкая голова, поэтому с ними ничего не случается!». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Часто из-за внешних причин человек испытывает недовольство и срывается, потому что не испытывает удовлетворения от того, что делает и хочет чего-то другого. Но такое раздражение, как внешняя пыль, оно исчезает, когда человек находит то, к чему стремится». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Если разражаешься, то должна посмотреть, нет ли в тебе страсти гнева. Одно дело, если человек в раздражении скажет резкое слово, потому что он устал, у него что-то болит, есть какие-то проблемы и т. д. Иной и на приветствие может ответить: «Да отстань ты!» — хотя ему ничего плохого не сказали, сказали только «здравствуй». Но человек устал, ему больно, поэтому так и реагирует. Ведь даже самый терпеливый ослик, если его перегрузить, будет лягаться». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Сейчас и мухи раздражаются! У них упрямство, настойчивость! Раньше, если ты муху отгонял, она улетала. Теперь упорно сидит… Но правда и то, что сегодня и некоторые виды деятельности не только не помогают обретению душевного спокойствия, но могут и спокойного от природы человека сделать нервным». (Преподобный Паисий Святогорец).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".