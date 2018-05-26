Духовное оружие афонских монахов: что такое сластолюбие и как с ним бороться

В Православной Церкви продолжается Великий пост. Этот особенный период года святые отцы считали наилучшим временем для искоренения человеческих страстей. Крестопоклонная седмица, которая завершится в пятницу 24 марта, напоминает о том, что Господь Иисус Христос Своей смертью на Кресте разрушил человеческие грехи и страсти, и нам остается приложить усилия для искоренения греха из своей души.

Одной из самых пагубных страстей считается сластолюбие. Некоторые отцы Православной Церкви считали сластолюбие коренной страстью, которая разрушает не только душевную, но и телесную природу человека. Сластолюбие проявляется в чрезмерном стремлении к чувственным, плотским и духовным наслаждениям. Эта страсть пагубна тем, что порождает другие страсти, которые еще больше отдаляют человека от Бога.

Мы собрали важные изречения афонских подвижников, которые своей праведной жизнью побороли сластолюбие.

1. «Когда мы «плоти угодия творим в похоти» (Рим. 13:14), тогда это сластолюбие – грешная страсть, начало плотских страстей, и болезнь души». (Святитель Григорий Палама).

2. «Сластолюбивые бесы разжигают вожделевательную силу души, но, приводя при сем в смятение и рассудительную силу, омрачают душу». (Преподобный Григорий Синаит).

3. «Страсти вожделения суть: лихоимание, разврат, невоздержность, ненасытность, сластолюбие, сребролюбие, самолюбие, всех лютейшая страсть». (Преподобный Григорий Синаит).

4. «Когда человек лукав, лицемерен, завистлив, сребролюбив, сластолюбив, славолюбив, вообще, страстен. И хочет и молиться, и добровольно коснеть в своих страстях – нераскаянный, неисправленный. Такой явно презирает действие молитвы и милость Господа». (Преподобный Иосиф Исихаст).

5. «Вспомните, как при Святом Крещении обещали вы пребывать в отречении от сатаны и всех дел его, и всего служения его, и всей гордыни его, то есть сластолюбия, славолюбия, сребролюбия и прочих страстей». (Преподобный Никодим Святогорец).

6. «От силы желательной рождаются помыслы сластолюбия, славолюбия, сребролюбия, со всеми их многочисленными видоизменениями, составляющими область самоугодия». (Преподобный Никодим Святогорец).

7. «Все помыслы и движения следует тебе побеждать показанными приемами, стараясь всякий раз восставлять и водружать в сердце противоположные им добрые чувства и расположения: вместо сластолюбия – всякое воздержание, постничество и самоумерщвление». (Преподобный Никодим Святогорец).

8. «Взятие креста означает избавление не только от удовлетворения, которое ощутил Адам, вкусив запретный плод, но и от сластолюбия, в которое он неразумно и беззаконно впал». (Старец Иосиф Ватопедский).

9. «Три страсти-исполины, как их называют святые отцы, есть сластолюбие, сребролюбие и тщеславие». (Старец Иосиф Ватопедский).

10. «Трудами сокрушается и упраздняется сластолюбие, вызванное к жизни нашим себялюбием и проявляющееся в различных видах». (Старец Иосиф Ватопедский).

11. «Мы многократно согрешаем, и как основное следствие греха приходит сластолюбие – мать смерти. Другого лекарства и средства для борьбы с этой опасностью, кроме спасительного трудолюбия, не существует». (Старец Иосиф Ватопедский).

12. «Как врач назначает больным для лечения горькое лекарство, так злонравным и сластолюбцам Божественный Промысл попускает мучительные скорби». (Старец Иосиф Ватопедский).

13. «Сластолюбие – мать смерти; а страдание, вольное или невольное – смерть для сластолюбия». (Старец Иосиф Ватопедский).

14. «Любой грех человек совершает по причине сластолюбия, а прощение получает через страдания и печаль». (Старец Иосиф Ватопедский).

15. «Страх Господень побеждает страстные похоти, а печаль по Богу угашает сластолюбие». (Старец Иосиф Ватопедский).

16. «Действующую многообразно похоть сластолюбия останавливает воздержание и труд. Ослабляет ее безмолвие и любовь Божественная ко Христу». (Старец Иосиф Ватопедский).

17. «Что может быть слаще Бога! Разве не суетно все человеческое? Разве могила не покрывает все? Где молодость, где красота, где слава и богатство? Разве не есть все это пыль и прах? Кто царь и кто воин, кто богач и кто бедняк? Где палаты царей, роскошь богачей, где пиры и богатые трапезы сластолюбцев? Где чувственные наслаждения блудников? Разве не покрывают их черви и несносное зловоние? Воистину суета сует,- все суета!» (Старец Ефрем Святогорец).

18. «Если человек претерпит в уме множество духовных крушений и многократно будет уязвлен сластолюбивыми мечтаниями, то, как только сатана снова придет с подобными мечтаниями, как только принесет их уму, он сразу пленяется ими». (Старец Ефрем Святогорец).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".