В столичном музее Ивана Гончара детей учат создавать писанки к Пасхе

В столичном Национальном центре народной культуры «Музей Ивана Гончара» при поддержке благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» для детей проходят уникальные мастер-классы по росписи писанок.

Мероприятия проводит член Национального союза мастеров народного искусства Украины, техник-реставратор Лариса Головня.

«Мастер-класс призван подготовить детей к празднику Воскресения Христова. Яркие краски, которые используются во время создания писанок, передают радость этого великого праздника. Участниками одного из мастер-классов стали дети из многодетных семей, возрастом от 6 до 12 лет. В одной из таких семей 12 детей, 6 из которых усыновлены. Наши мастер-классы семейные мероприятия, в них принимают участие и родители», – отметили организаторы.

Как отметили в БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», мероприятие призвано привить любовь к украинской культуре и традициям.

«Такими мероприятиями мы стараемся приобщить детей к истокам нашей культуры. Какие зерна в их сердца мы сейчас вложим, то прорастет в будущем. Серия мастер-классов по созданию писанок развивают интерес и уважение к нашему богатому духовному наследию. Ведь без культуры нет народа. Дети изучают историю возникновения писанок, составляющие элементы, знакомятся с древними орнаментами и традициями росписи в разных регионах Украины. Возможно, после мастер-класса кто-то из детей заинтересуется украинской историей и многовековой культурой», – надеются в БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

Как сообщили в БФ, в музее Ивана Гончара уже состоялись два мастер-класса по росписи писанок для детей из многодетных семей и для детей с ограниченными возможностями. 25 апреля планируется мастер-класс для детей из многодетных семей, а 1 апреля - для детей воинов АТО.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» и в дальнейшем планирует знакомить детей с основами искусства росписи писанок к Пасхальным праздникам.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".