"Претерпевший до конца, спасен будет": история 40 севастийских мучеников и панигир монастыря Ксиропотам

Согласно Типикону – главной богослужебной книги Православной Церкви, память 40 севастийских мучеников в этом году переносится с 22 на 21 марта. Это связано с тем, что завтра, 22 марта, согласно богослужебному уставу, в православных храмах совершается служба Кресту Господню.

День памяти севастийских мучеников - главный престольный праздник самого древнего монастыря Святой Горы Афон - Ксиропотам. Святые мученики покровительствуют этому афонскому монастырю, как и всему Афону. Так, после большого пожара 1507 года в Ксиропотаме, 40 святых севастийцев явились турецкому султану Селиму. После видения Селим много помогал Ксиропотаму, а также предоставлял особые привилегии другим афонским монастырям.

В 313 году равноапостольный император Константин издал Миланский эдикт. Согласно этому документу, христианам в Западной части Римской империи, где правил Константин, даровалась свобода вероисповедания. Но его соправитель император Ликиний, был язычником и решил искоренить христиан в Восточной части империи. И первым его шагом было - очистить императорское войско от христиан.

В городе Севастия (Армения) было войско из сорока христианских легионеров. Этот военный отряд побеждал во многих сражениях. Военачальник Агриколай, выполняя приказ Ликиния, указал воинам принести жертву языческим богам. Сорок севастийцев отказались выполнить приказ, и Агриколай отправил их в тюрьму. В плену воины усердно молились и услышали голос свыше: «Претерпевший до конца, тот спасен будет».

Легионеров вновь привели к Агриколаю. Воины были непоколебимы. Услышав отказ, Агриколай велел их заковать. Севастийский воин Кирион сказал: «Император не давал тебе права налагать на нас оковы».

Когда в Севастию прибыл судья, воины сказали ему: «Возьми не только наше воинское звание, но и жизни наши, для нас нет ничего дороже Христа Бога». Тот приказал побить святых камнями. Но воинов ограждала невидимая сила. В тюрьме они вновь услышали Господний голос: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо воспримете венцы нетленные».

После этого будущих мучеников за веру раздетыми повели к озеру. Святых оставили в ледяной воде на всю ночь, а на берегу озера растопили баню. Через некоторое время один из воинов не выдержал холода, побежал к бане, но тут же умер.

Вдруг стало очень светло. Охранник по имени Аглаий увидел, что над головами легионеров появились венцы. Он разделся и присоединился к севастийцам, закричав другим стражникам: «Я – христианин!». Стоя в ледяной воде, Аглаий искренно молился: «Господи Боже, я верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини и меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами».

Ранним утром святых воинов вывели из воды и перебили им голени. Мать воина по имени Мелитон, убеждала своего сына претерпеть эти муки.

Тела сорока севастийцев повезли на сожжение. Полуживого легионера Мелитона мучители оставили лежать на земле. Тогда мать сама понесла сына вслед за мучителями. Когда Мелитон скончался, мать положила его рядом с телами его друзей. Мученики были сожжены на костре, а обуглившиеся кости были брошены в воду.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".