Верховный суд Греции оправдал настоятеля афонского монастыря Ватопед

В Греции 21 марта Верховный суд признал невиновным во всех обвинительных пунктах архимандрита Ефрема - игумена Ватопедского монастыря на Святой Горе Афон, и 12 других подсудимых по делу об обмене землями между правительством Греции и Ватопедским монастырем. Как сообщали греческие СМИ, игумена афонского монастыря обвиняли в незаконных сделках между обителью и государством.

Апелляционный суд признал невиновными всех подсудимых, которые проходили по делу афонской обители. История скандального дела берет начало в 2008 году. Тогда Ватопед передал государству озеро Вистонида с прилежащими территориями по высокой цене, а в обмен получил 260 земельных участков, которые перепродал. Со стороны государства этот обмен был признан, однако право на владение монастырем землями вблизи водоема оставалось спорным. Братия утверждала, что земли были подарены монастырю императором Византии более 1000 лет назад. Супруг нотариуса, которая заверила сделку, в то время был министром, что спровоцировало скандал. Афонскую обитель обвиняли в том, что она якобы обманула государство больше чем на 100 миллионов евро.

Также в 2011 году архимандрита Ефрема обвиняли в незаконных сделках. В то время братия монастыря, во главе с архимандритом Ефремом привозили в Россию Пояс Пресвятой Богородицы. По возвращении в Грецию, архимандрита Ефрема арестовали и взяли под стражу. Летом 2012 года Верховный суд Греции оправдал игумена.

Сегодня, 21 марта, суд вновь оправдал архимандрита Ефрема, признав, что действия игумена афонского монастыря не имели злого умысла, а свидетельства против обвиняемых были ложными.

По этому делу проходили 32 человека, однако с большинства обвинения сняли ранее. В их числе был руководитель канцелярии премьер-министра Константиноса Караманлиса Яннис Ангелу. Екс-премьер Караманлис сказал, что вынесенный сегодня судебный вердикт "закрывает большую рану".

"Сегодняшнее решение греческой юстиции показывает масштабы убожества в деле Ватопедского монастыря. Цель была очевидная – нанести удар любым путем по тогдашнему правительству. Клевета, ложь, многолетние терзания невинных людей и их семей. Стране был нанесен ущерб в очень критический период", - заявляет Караманлис.

Братия монастыря Ватопед и многочисленные православные христиане считают, что к клевете прибегали, чтобы очернить афонское монашество, это была попытка обвинить Православную Церковь в греческом кризисе.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".