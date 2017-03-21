Украинский художник на Афоне создаст уникальную коллекцию полотен с видами 20 монастырей

В Украине появится уникальная коллекция полотен с изображением афонских монастырей, которые будут созданы на Святой Горе.

Как сообщили в благотворительном фонде "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", заслуженный художник Украины Василий Красьоха изобразит на полотнах виды святогорских монастырей и скитов.

Во время двухнедельной творческой командировки украинский художник посетит монастыри Ватопед, Пантократор, Кутлумуш, Иверон, Свято-Пантелеймонов, Ксенофонт, Дохиар, Костамонит и Зограф.

«От всего сердца хочется пожелать Василию Андреевичу духовных и телесных сил в его творческой работе на Афоне. Ведь проект Фонда и известного художника - подготовка цикла картин о Святой Горе - является уникальным для Украины. Мы получим коллекцию художественных полотен афонских монастырей, выполненных украинским автором. Мне приходилось встречать подобную коллекцию в Симонопетрийском монастыре, где работы принадлежали кистям сербских художников. Подобные подборки существуют и в некоторых европейских странах. Но я искренне рад, что и в Украине будет собственная коллекция афонских монастырей в красках украинского автора», - отметил основатель Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе» Дмитрий Ворона.

Пребывание Василия Красьохи на Афоне продлится до 2 апреля. Следующий цикл работ художник планирует выполнить во время визита на Святую Гору в мае.