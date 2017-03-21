Выставка в Киево-Печерской лавре: православным скаутам рассказали о наследии Святой Горы Афон

Научно-просветительскую выставку «Благословение Святой Горы Афон», которая экспонируется в выставочном зале Успенского собора Киево-Печерской лавры, посетили 35 православных скаутов столичного прихода преподобного Ильи Муромца, об этом сообщает БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон".

«Скауты «Детской дружины Ильи Муромца» приучаются к церковной жизни. Мы занимаемся организацией лагеря, походов в горы, рафтингов на катамаранах. Дети занимаются альпинизмом и скалолазанием. Однако беседуя с детьми, я понял, что они не имеют представления о Святой Горе Афон. Мы организовали экскурсию на эту выставку, чтобы молодежь узнала об Афоне и об украинском наследии на Святой Горе», - рассказал настоятель Ильинского храма протоиерей Владимир Тукало.

Он напомнил о том, что монашество на нашей земле получило свое начало именно с Афона.

«Киево-Печерская лавра начала свое существование с афонского благословения и мы все его приемники. Много святых угодников Божьих из Украины приходили на Афон, но почему-то сегодня об этом мало кто знает. Дети должны знать и помнить о том, что наша земля наполнена святыми угодниками Божьими и много афонских подвижников являются уроженцами нашей земли. Ведь мы имеем много молитвенников, небесных заступников», - рассказал отец Владимир.

В свою очередь, исполнительный директор Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» Андрей Ус рассказал о том, что это целью события было познакомить скаутов с богатым культурным наследием, которое более тысячи лет связывает Украину со Святой Горой.

«Наш Благотворительный фонд организовал это мероприятие, чтобы показать, какую роль играл и играет Афон в духовной жизни Украины. С большим интересом дети изучили макет Афона и Великой Лавры. Они смогли визуально познакомится с трудом, которым занимались и занимаются монахи на Афоне - это резьба по дереву, иконопись, ковка по металлу. Православные скауты узнали о том, что Афон - это не только место молитвы и подвига, но и о том что Святая Гора - это единственная монашеская республика в мире, со своей администрацией, законами, уставами и традициями. Но самое главное, наша цель, чтобы уже с детских лет дети знали о наших земляках, которые позвизались на Афоне. Это преподобный Паисий Величковский, Григорий Горлубенко, Гавриил Афонский и многие другие. Мы благодарны за поддержку этого мероприятия генеральному директору Киево-Печерского заповедника Любомиру Павловичу Михайлине», - сказал Андрей Ус.

«Мне очень понравилась выставка. Особенно макет общего вида Горы Афон. Для себя я узнал, что на Афоне 20 монастырей. Каждый монах имеет свою профессию и послушание на Афоне. Мне понравились иконы, таких я еще никогда не видел. Они написаны афонскими монахами. Экскурсия была увлекательной. У меня остались положительные впечатления, поэтому советую всем посетить эту выставку», - поделился впечатлениями 9-летний Михаил Крылов.

Напомним, что экспозиция «Благословение Святой Горы Афон» проходит в Киево-Печерской лавре до 20 апреля.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".