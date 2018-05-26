Сила Креста: изречения афонских святых

У православных христиан началась четвертая неделя Великого поста. Воскресение накануне и вся неделя (седмица) называются Крестопоклонными. Поклонение Кресту продолжается до пятницы, 24 марта. Крест выносится для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Предлагаем высказывания афонских святых и старцев, которые раскрывают духовный смысл и силу Животворящего Креста.

«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия» (1 Кор. 1,18)

Господь Своею любовью на Кресте дал нам рай на небесах

«Ты дал мне увидеть, что любовь Твоя к нам привела Тебя на крест, и Ты в страданиях умер за нас». (Преподобный Силуан Афонский).

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«Господь отымает благодать Свою от души, и тем милостиво и премудро воспитывает душу, за которую в великих страданиях простер руки Свои на кресте, чтобы она была смиренна». (Преподобный Силуан Афонский).

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«Но что же мы, Господи, сделали Тебе, или чем угодили, что Ты хочешь быть в нас и чтобы мы были в Тебе? Мы грехами распяли Тебя на кресте, а Ты хочешь, чтобы мы были с Тобою? О, как велика Твоя милость, и я вижу ее над собою. Я достоин ада и всяких мук, а Ты мне даешь благодать Святого Духа». (Преподобный Силуан Афонский).

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«Господь так много нас любит, что мы постигнуть этого не можем. Мы видим крест, знаем, что Он распялся за нас и умер в страданиях, но все равно душа сама понять эту любовь не может, а познается она только Духом Святым». (Преподобный Силуан Афонский).

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«Господь до того возлюбил нас, что страдал за нас на кресте; и страдания Его были столь велики, что постигнуть их мы не можем, потому что мало любим Господа». (Преподобный Силуан Афонский).

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«Адам потерял земной рай и плача искал его; «Рай мой, рай, прекрасный мой рай». Но Господь любовью Своею на кресте дал ему иной рай, лучший прежнего, на небесах, где Свет Святой Троицы». (Преподобный Силуан Афонский).

Малюсенький крестик хранит верующего человека

«Человеческие кресты – это просто крестики, которые помогают нам в спасении нашей души. Крест же Христов был очень тяжел, потому что Господь не употребил Свою Божественную силу для Себя Самого». (Преподобный Паисий Святогорец).

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«Силу Честного Креста – этого Святого Символа, Божественную Благодать Христову мы имеем только тогда, когда храним Благодать Святого Крещения, в котором мы отрицаемся сатаны, сочетаваемся Христу и принимаем святое запечатление – «печать дара Духа Святаго»». (Преподобный Паисий Святогорец).

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«Говоря: «Кресте Христов, спаси нас силою твоею», мы призываем силу крестной жертвы Господа. Поэтому крест обладает великой силой. Например, началась гроза. Сверкают молнии, и в большой железный крест на колокольне тоже может ударить молния. Однако если стоящий под этим железным крестом христианин имеет на себе вот такой маленький крестик и говорит: «Кресте Христов, спаси мя силою твоею», то молния ему не повредит. В первом случае действуют природные законы: молния попадает в крест и сбивает его на землю. Во втором случае такой вот малюсенький крестик хранит верующего человека, призвавшего на помощь силу Креста». (Преподобный Паисий Святогорец).

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«Братия монастыря сказали мне, что у них есть помысл о том, что один из пришедших в монастырь паломников одержим нечистым духом. Я сел в стасидию рядом с этим человеком и дотронулся до него своим крестом, в который вставлена частица

Честнаго Древа Креста Господня. Одержимый затрясся, вскочил и ушел в дальний угол храма. Когда народ после бдения разошелся, я аккуратно, по-доброму, пытался с ним заговорить. Но снова повторилось то же самое. И я понял, что этот человек действительно одержим». (Преподобный Паисий Святогорец).

Крест есть победоносным оружием Христа над диаволом

«Покланяйся не только иконе Бога, но и образу Креста Его. Ибо Крест есть знамение величайшее и победоносное оружие Христа над диаволом и всеми силами врагов, так что, видя изображение его, они трепещут и обращаются в бегство». (Святитель Григорий Палама).

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«Если бы не было силы Креста, никто никогда не возмог бы примириться с Богом». (Святитель Григорий Палама).

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«Тайна Креста заключается в бежании от мира и удалении от близких по плоти, если они препятствуют благочестию и отвечающему сему образу жизни». (Святитель Григорий Палама).

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«Господне тело, поднятое на кресте, делается символом нашего пригвожденного страстьми тела». (Святитель Григорий Палама).

Увидел Господа, живого, в полный Его рост, пригвожденного ко Кресту

«После Креста Бог воскрес и взошел на Небо по человеческому естеству. После скорбей приходит утешение, видения и откровения той душе, которая страждет». (Преподобный Иосиф Исихаст).

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«Однажды Ангел Господень преподал мне Божественное Причастие, в другой раз Господь на Кресте напомнил мне о терпении скорбей, и сладчайшая Владычица наша часто утешала меня, являясь Сама по Своей материнской заботе, которую особенно проявляет к нам, святогорцам». (Преподобный Иосиф Исихаст).

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«Еще одним приемом, которым пользовался старец, когда молитва не шла, было размышление о смерти, о Кресте Христовом, о вечной муке, о Страшном Суде». (Преподобный Иосиф Исихаст).

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«Когда он молился со слезами и болью во тьме кельи, он пришел в восхищение и в комнате засиял некий свет. Тогда посреди этого света он увидел Господа, живого, в полный Его рост, пригвожденного ко Кресту. И старец видел, что из рук и ног Господа текла кровь. Христос, подняв голову, обратился к старцу и сказал ему: «Посмотри на Меня, сколько Я претерпел ради твоей любви. Ты же что претерпел? Ты не можешь вытерпеть и одной скорби?»». (Преподобный Иосиф Исихаст).

На небе воссияет святой Крест в семь раз более яркий, чем солнце

«Когда какой-нибудь человек позовёт тебя в дом и захочет угостить тебя стаканчиком вина или ракии, ты потом будешь всю жизнь ему благодарен. Так не должно ли тебе почитать Бога и чувствовать себя в долгу перед Тем, Кто дал тебе столько благ и взошёл на Крест ради любви к тебе?» (Равноапостольный Косма Этолийский).

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«Мы не ждём ничего, кроме того, чтобы ярче солнца воссиял на небе всесвятой Крест и воссиял во славе Божией, с тысячами тысяч и мириадами мириад Ангелов, сладчайший Господь наш и Бог Иисус Христос». (Равноапостольный Косма Этолийский).

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«Всеблагой Бог даровал нам святой Крест. Им мы можем освящать Божественные Тайны, им можем открывать двери Рая, им можем прогонять демонов». (Равноапостольный Косма Этолийский).

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«Нам следует любить наших братьев-христиан: мы с ними одной и той же природы и веры, у нас одно Крещение и Евангелие, вместе мы причащаемся Страшных Христовых Тайн, одному и тому же Кресту поклоняемся, одними и теми же райскими благами надеемся насладиться». (Равноапостольный Косма Этолийский).

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«После всего зла, учинённого антихристом, на небе воссияет святой Крест в семь раз более яркий, чем солнце, – и тотчас омерзительный антихрист со своим чином и всеми, кто ему поверил, будут поглощены бездной». (Равноапостольный Косма Этолийский).

Лекарство духовного возрождения человеческих душ

«Поставь стража в уме, чтобы он не позволял безнравственным картинкам входить в воображательную часть ума. Иначе сразу рождается опасность, что душа согрешит и опечалит Того, Который ради всех нас был распят на бесчестном тогда древе, а теперь Честном Кресте». (Старец Ефрем Мораитис).

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«Какова любовь Иисуса к нам! Он принял человеческое естество и, был повешен на Кресте, даровал нам свободу и уплату долга Небесному Отцу. И, подобно любвеобильному брату, Он удостаивает нас сонаследия безмерного богатства Своего Небесного Отца!» (Старец Ефрем Мораитис).

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«Мы отражаем козни диавольские надеждой на нашего Христа, Который был повешен на Кресте, так что всякий взирающий и уповающий на Него не постыдится». (Старец Ефрем Мораитис).

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«Бог никогда не оставляет человека и никогда не дает тяжести более, нежели кто может понести. Если по такому принципу поступают даже люди, то тем более благий Бог, Который ради человека пролил на Кресте Свою всесвятую Кровь!» (Старец Ефрем Мораитис).

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«Какое лекарство духовно возродило души людей? Разве не громадный Крест Господа Иисуса? Если бы не крестная смерть Господа, то человек никаким другим образом не мог бы быть спасен». (Старец Ефрем Мораитис).

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«Иисус, понесший Свой Крест, стал образцом для нас. Так Он показал, что желающий спастись должен последовать за Ним, претерпеть свой крест, который по его силам даст ему Господь, подняться на Голгофу, сораспяться Иисусу и потом прославиться вместе с Господом в Царстве Божием». (Старец Ефрем Мораитис).

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«С того времени, когда сладчайший наш Иисус поднял на Свои пречистые рамена Животворящее Древо Пречестного Креста и был повешен на нем, Его последователями продолжается в веках подъятие креста, креста различных скорбей и испытаний, посредством которых христианин торжествует над многообразным и разрушительным себялюбием». (Старец Ефрем Мораитис).

Крест – свет Божественной любви

«Господь наш по причине Своего человеколюбия восприятием креста отверг похоть, матерь смерти, и дал сей образ всем, кто последует Ему». (Старец Иосиф Ватопедский).

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«Тех, кто сраспинается Иисусу Христу, Божественная благодать уподобляет Тому, Кого они любят. В этом заключается богословие Креста, и Павел воспевает Крест как свет Божественной любви». (Старец Иосиф Ватопедский).

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«В моих жестоких искушениях, внутренних и внешних, которые не имели конца, явился мне Господь, распятый на Кресте, и с состраданием совершенно отчетливо говорил мне: «Я был распят ради тебя, и ты не потерпишь ради любви Моей?». «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем», – воскликнул я, и после этого видения все искушения прекратились»». (Старец Иосиф Ватопедский).

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«Адам простер руку к запретному плоду, а Господь распростер Свои руки на Кресте. Его обнажили и смеялись над Ним, и так Он уврачевал наготу прародителя, лишенного Божественной благодати. Пронзили ребра Господа копьем, и так Он исцелил Еву, сотворенную из ребра Адамова. Ноги Его пригвоздили ко Кресту, чтобы исцелились ноги Адама, идущие к погибели». (Старец Иосиф Ватопедский).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".