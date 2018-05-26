Иоанн Болгарин – афонский святой, который в юности отрекся от Христа

Православная Церковь 18 марта (по новому стилю) отмечает день памяти святого мученика Иоанна Болгарина.

Однажды он отрекся от Христа, позже раскаялся в этом. Но совесть не давала забыть содеянное, и он отправился на Афон. На Святой Горе остановился в Великой лавре святого Афанасия, где жил на протяжении 3 лет.

Но память не давала ему забыть его грех – отречение от Спасителя. Иоанн впал в уныние, пребывал в печали и молчании, вспоминая о совершенном. Он покинул Афон и прибыл в Константинополь.

В Турции святой Иоанн оделся в местную традиционную одежду и вошел в мечеть святой Софии. Там он по христианскому обычаю осенил себя крестным знанием и начал молится. Это очень удивило находившихся там турков. Они подбежали к Иоанну узнать, для чего он так делает.

Святой Иоанна назвал себя христианином и сообщил, что поклоняется Христу, Истинному Сыну Божиему и Господу. Турки хотели переубедить его, уговаривали отказаться от христианства, но святой был непреклонным. Тогда его вывели со двора святой Софии и обезглавили.

Так Иоанн мученически пострадал за Христа. Случилось это 18 марта (по новому стилю) 1784 года. Святому было 19 лет.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".