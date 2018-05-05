Духовное оружие афонских монахов: как бороться с греховными помыслами

Святые отцы говорят о том, что действия человека начинаются с помыслов. В период усиленного духовного подвига – времени Великого поста, христианину нужно особо следить за своими мыслями и вести борьбу с греховными помыслами. Мы собрали изречения афонских старцев, которые помогут понять причину возникновения греховных помыслов и найти против них оружие.

«Избегай дурных помыслов, как огня. Совершенно не обращай на них внимания, дабы они не укоренились в тебе. Не отчаивайся, ибо Бог велик и прощает согрешающих. Когда погрешаешь, кайся и понуждай самого себя, чтобы не сделать снова того же». (Преподобный Иосиф Исихаст).

«Если мы желаем прекратить дурные дела, не заботясь о внутренних помыслах, то трудимся напрасно. Кода позаботимся о чистоте своей души, тогда вселится в неё Бог славы, и она станет святым и великолепным Его храмом, благоухающим фимиамом непрестанной к нему молитвы». (Архимандрит Ефрем Святогорец).

«Сердечная чистота состоит в свободе ума от плохих мыслей, от которых проистекают дурные и страстные чувства». (Архимандрит Ефрем Святогорец).

«Чадо моё, храни свой ум от плохих мыслей. Тут же, как только они придут, прогоняй их молитвой Иисус-Христовой. Потому что как улетают пчёлы, когда их окуривают дымом, так удаляется и Дух Святый, когда почувствует смрадный дым постыдных помыслов». (Архимандрит Ефрем Святогорец).

«Как пчёлы садятся на те цветы, где есть нектар, так и Дух Святый приходит в те ум и сердце, где производится сладкий нектар добродетелей и добрых помыслов». (Архимандрит Ефрем Святогорец).

«Как мы ведем войну с грехом в чувственном мире, так же мы должны противостоять помыслам и в мысленном мире, хотя эта война труднее, а помыслы быстры и дерзки в своих угрозах и нападениях. В этой войне нам очень поможет изучение опыта, изложенного в Писании и в отеческих повествованиях. Здесь наш ум черпает силу и с помощью отеческих наставлений защищается от мысленной и невидимой брани. Через это рождается в нас память о Боге, и мы начинаем ощущать действие Его божественной любви, которая непрестанно нас окружает». (Старец Иосиф Ватопедский).

Первый долг на духовном поприще невидимой и многообразной брани есть возделывание ума, откуда постыдные помыслы исходят воутрия, то есть берут начало. Это достигается памятью о Боге от стражи утренния (Пс.129, 5), а также постоянным призыванием всесвятого имени Его, посредством чего обнаруживается наша ревность к подчинению Его божественной воле». (Старец Иосиф Ватопедский).

«Некоторые убеждены, что не было бы в мире зла, если бы не было некой внешней силы, которая бы нас тянула к нему. Но отцы учат, что зло есть не что иное, как небрежение естественных сил ума. Орудием против этого небрежения служит хранение ума и контроль над греховными помыслами, чтобы человек не был вовлечен в совершение греха на деле. Одним словом, если естественные силы нашего ума подчинятся Божественному слову и будут контролировать в нас неразумную часть души, тогда не будет в мире ни зла, ни силы, которая влечет к нему». (Старец Иосиф Ватопедский).

«Помыслы, которыми лукавый атакует человека, находятся в соответствии с его духовным состоянием. Если бы мы все время творили Иисусову молитву – плотские помыслы не могли бы причинить нам зла. Самым надежным оружием против вражеских помыслов является молитва Иисусова». (Преподобный Паисий Святогорец).

«В начале своей духовной жизни подвизающийся благодаря духовному чтению, непрестанной молитве и ревностному подвигу сначала изгоняет злые помыслы. После этого к нему приходят уже только чистые помыслы. А позже и они уходят, так что человек начинает ощущать некое опустошение. И потом к нему приходит Божественное просвещение». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Помыслы – как самолёты, летающие по воздуху. Если не придаёшь им значения, нет проблем. Мы должны быть внимательны, чтобы не образовался в нас аэродром, и они не приземлились!». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Помни два помысла, и бойся их. Один говорит: ты — святой, другой: ты не спасешься. Оба эти помысла от врага, и нет в них истины. Но ты думай: я — великий грешник, но Господь Милостивый, Он много любит людей, и простит мне грехи мои». (Преподобный Силуан Афонский).

«Всю жизнь душа проводит в борьбе с помыслами. Но ты не унывай от борьбы, ибо Господь любит мужественного борца». (Преподобный Силуан Афонский).

«Злые помыслы мучают гордую душу, и, покамест она не смирится, не узнает покоя от них. Когда плохие помыслы осаждают тебя, то взывай к Богу подобно Адаму: «Господи, Творец мой и Создатель. Ты видишь — душа моя в терзании от плохих мыслей... Помилуй меня». И когда стоишь пред лицом Владыки, то крепко помни, что все прошения твои, если они полезны, Он исполнит. Туча пришла, закрыла солнце, и наступил мрак. Так за один гордый помысел душа теряет благодать, и находит на нее мрак. Но также за один смиренный помысел опять приходит благодать. Я испытал это на себе». (Преподобный Силуан Афонский).

«Враги пали гордостью, и нас влекут туда же, и приносят нам помыслы похвалы. И если душа примет похвалу, то благодать отступит, пока не смирится душа. И так всю жизнь человек будет учиться смирению Христову, и покуда не научится, не познает душа покоя от помыслов и не сможет молиться чистым умом». (Преподобный Силуан Афонский).

«Как люди входят в дом и выходят из него, так и помыслы от бесов приходят и снова могут уйти, если ты их не принимаешь. Если помысл тебе говорит — укради, и ты послушаешься его, то тем самым ты дал над собою власть бесу. Если помысл тебе говорит — ешь много, досыта, и ты будешь есть много, то опять бес взял власть над тобою. И так если будет владеть тобою помысл всякой страсти, то ты станешь жилищем бесов. Но если воспримешь должное покаяние, то они затрепещут и вынуждены будут отойти». (Преподобный Силуан Афонский).

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».