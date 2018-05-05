7 советов настоятеля афонского монастыря для тех, кто придерживается Великого поста

Православная Церковь приближается к середине Великого поста – Крестопоклонной недели. Для кого-то первая половина поста пролетела очень быстро, для кого-то тянулась медленно. Чтобы душа не унывала, пребывая во временном отрезке воздержания, приведем 7 советов настоятеля афонского монастыря Ксенофонт архимандрита Алексия (Мадзириса) для тех, кто поститься.

1. "В священные дни Великого поста усилим наши молитвы к Милостивому Богу и Пресвятой Богородице, как это делаем мы на Святой Горе, пусть каждый из нас через покаяние переживет личное преображение, чтобы в изобилии изливалась на него милость Божия, как то говорит Господь к смиренным, простым и послушным верующим в Него, и чтобы стать достойными радости Воскресения".

2. "Святая Четыредесятница – духовной период для добродетели, время для покаяния и молитвы, трезвенности и бодрствования, время поста, духовного очищения и прощения".

3. "Великий пост – это дорога для каждого верующего, который стремится разделить путь Христа Спасителя, совоскреснуть с Ним и стать соучастником вечного Божественного Царства Его".

4. "Наша Церковь, как любящая Мать, спешит разбудить нас от сна, и, став на путь душеспасительного покаяния, призывает нас к подвигу воздержания, молитвы и милосердия. Такова духовная цель Святой Четыредесятницы!"

5. "В борьбе со злом и грехом от нас необходимо покаяние, уклонения от зла, борьба со страстями и отсечение лукавых дел. Все те, кто в этой борьбе стремятся к Богу, смогут стать соучастниками в последней победе".

6. "Когда мы приносим достойный плод покаяния, прощаем нашим братьям и сестрам, контролируем свои помыслы, когда мы избегаем осуждения и порицания близких, даем милостыню нищим и помогаем страждущим, участвуем в божественных таинствах, возносим молитвы за все человечество, тогда мы получаем в дар благодать Всесвятого Духа".

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".