Опыт афонских монахов: почему важно подавать милостыню

Во время Великого поста православные христиане стремятся не только больше молиться и изменить свой рацион питания, но и совершать добрые дела, как например - подаяние милостыни.

Обычай подаяния нуждающимся существует и на Афоне. Подаяние милостыни на Святой Горе - правило многих афонских обителей. На севере Святой Горы, вблизи Кареи в жили выходцы из Руси. В 1896 году они объединились в «Братство русских обителей-келий». Братство брало под опеку монахов, которые не имели крыши над головой. Устав братства постановлял «оказывать помощь бедным пустынникам, отшельникам и келиям», а также «защищать право бедных перед духовной властью, турецким и другими правительствами».

Напомним историю, которая произошла на Святой Горе Афон и приведем некоторые поучения святых отцов о милостыни.

В Пантелеимоновом монастыре был особый обычай оказания помощи неимущим. Каждое воскресенье у Великих ворот монастыря братия раздавала бедным хлебные лепешки. Сюда приходили не менее 800 монахов и паломников.

Кинот (собрание настоятелей афонских монастырей) запретил раздачу подаяний «столь бесполезным образом». Тогда в Пантелеимоновом монастыре решили в последний раз раздать лепешки. Один из монахов сфотографировал это событие. Когда снимки проявили, на фото среди просящих стояла женщина.

В летописи монастыря говорится, что это Богородица посетила монастырь, чтобы поддержать нищих. Пресвятая Дева явилась одному из насельников монастыря в величественном сиянии и сказала: «Скажи отцу Макарию, чтоб не затворял врата для нищих». Позже был написан Светописанный образ Богородицы.

Афонские монахи учат: милостыню нужно творить ради Христа и своего спасения.

«Для Бога приятнее видеть, когда ты один динарий дашь бедному с тою лишь целью, чтобы благоугодить Божественному Его величествию, нежели когда ты обнажился бы от всего своего имущества с другою какою целью, даже с тою, чтобы получить небесные блага, хотя такая цель и добра, и желательна». (Преподобный Никодим Святогорец).

«Если бы на месте нищего был Сам Христос, то что я дал бы Ему? Безусловно, самое лучшее». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Хорошо одновременно быть бережливым и раздавать». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Чем покупать что-то для себя, я предпочитаю дать 500 драхм какому-нибудь студенту, чтобы он смог поехать из одного монастыря в другой. Не собирая, ты имеешь благословение от Бога. Когда ты даешь благословение другому, то берешь благословение сам. Благословение рождает благословение». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Чтобы помочь другому человеку, не обязательно быть сильным и богатым, - достаточно быть добрым». (Симеон Афонский).

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».