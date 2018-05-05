Выставка афонских святынь в Киево-Печерской лавре: фреска Святой Горы

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры сейчас проходит выставка «Благословение Святой Горы Афон», на которой представлены уникальные реликвии, свидетельствующие о древней связи Украины со Святой Горой. Одной из таких реликвий является старинная фреска, на которой изображен Афон.

Старший научный сотрудник Национального Киево-Печерского заповедника Елена Лопухина рассказала о данной копии фрески и об исторической связи Афона с Украиной.

«По давней традиции Святая Гора Афон изображалась в росписи почти всех храмов Киево-Печерской лавры. До наших дней такое изображение сохранилось только в надвратной церкви Всех святых. На выставке размещена фотокопия фрески-изображения Афона, оригинал которой выполнен в 1906 году лаврскими иконописцами», - отмечает Елена Лопухина.

Подобные изображения Святой Горы создавались для того, чтобы передать древнюю связь Афона с Украиной.

«Киево-Печерская лавра исторически связана со Святой Горой Афон. Преподобный Антоний принял монашеский постриг на Святой Горе и по благословению афонских старцев вернулся в Киев, где в 1051 году основал Печерский монастырь. Об этом напоминают иконы основателей Киево-Печерской лавры с традиционной надписью на свитке в руке преподобного Антония: «Да будет на месте сем благословение Святой Афонской Горы», а также настенные фрески лаврских церквей с изображением Святой Горы», - рассказала Елена Лопухина.

Для сохранения афонского наследия в Украине в 2016 году фреска церкви Всех святых была отреставрирована силами Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Фотокопия фрески сейчас экспонируется на выставке.

Упомянутая икона – преподобных Антония и Феодосия Печерских XVII века также представлена на выставке.

Напомним, что выставка «Благословение Святой Горы Афон» открылась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры в конце прошлого года и продлится до 20 апреля. Организаторами выставки выступили Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», Музей «Православная Украина» (Синодальный отдел УПЦ «Православие и культура»), Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Киевская духовная академия и семинария, Национальная историческая библиотека Украины, Международный институт афонского наследия в Украине.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».