Афонский святой о важности смирения и о том, как его достичь

Великопостные богослужебные тексты Православной Церкви призывают верующих быть смиренными. Но очень часто соблюдая телесный пост, православные христиане забывают об этой важнейшей добродетели. Мы собрали 15 высказываний афонского святого преподобного Иосифа Исихаста о смирении, чтобы каждый смог по-новому взглянуть на свое духовное состояние и решить для себя, что нужно исправить.

1. «Как совершилось создание человека? Взял Бог землю – самое смиренное вещество, чтобы человек был всегда смиренным: нет ничего смиренней земли. Устроил глиняный домик и, дунув в него, создал человеческую душу…»

2. «Для того чтобы человек познал немощь естества, он должен встретить многие и великие искушения. И тогда посредством многих испытаний он смиряется и учится истинному смирению».

3. «Смирение – это не просто слова, когда мы говорим: я грешник… и прочее. Смирение – это истина. Человек должен познать, что он – ничто».

4. «Может быть, у нас есть небольшая гордость и благодаря скорби в нас рождается большое смирение».

5. «Телесный труд, когда он умеренный и не вызывает возбуждения, очень полезен: он наставляет тебя к смирению».

6. «Нужно много труда и много долготерпения, пока не будет раскопано старое основание гордости и не будет положено другое основание – смирение и послушание Христово».

7. «Труд – для тела, смирение – для души; и, опять-таки, то и другое вместе, труд и смирение, – для всего человека».

8. «Наша борьба не против человека, которого можно умертвить разными способами, «но к началом и ко властем… тьмы» (Еф. 6:12). С ними воюют не пирожными и мармеладом, но потоками слез, болью души до смерти, крайним смирением и величайшим терпением».

9. «Только поношения и оскорбления приносят духовную пользу человеку. Ибо от них рождается смирение. Человек приобретает венцы. Терпя, подавляет гордость и тщеславие».

10. «Никогда не стремитесь исправлять друг друга гневом, ибо искушение искушения не устраняет, но – смирением и искренней любовью».

11. «Смиренный, если и тысячи раз упадет, снова поднимается, и падение вменяется ему в победу. А гордый при падении в грех сразу впадает и в отчаяние и, ожесточившись, не хочет более подняться».

12. «Не имеющий смирения, не делающий того, что ему говорят, становится рабом бесов. И конец жизни становится для него скорбью и поношением пред людьми».

13. «Падению предшествует гордость, а благодати – смирение».

14. «Смирение заключается в том, чтобы, когда согрешает другой, прежде чем он успеет попросить прощения, класть поклон, говоря: «Прости, брат мой, благослови!»»

15. «Там, где смирение, послушание и подвиг, бесы никогда не могут пленить человека».

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».