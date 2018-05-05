Святая Гора Афон: многовековая традиция пешего паломничества

Тысячелетнюю связь Украины и Афона православный мир отметил в прошлом году. Более тысячи лет православные христиане совершают паломничество на Афон. Известна давняя традиция, имеющая ветхозаветные корни - дойти до святыни пешком.

В разное время люди добирались на Святую Землю своим ходом. Один из первых пеших паломников на Афон - преподобный Антоний Печерский, научился на Святой Горе иноческой жизни, принял великую схиму и принес монашество на наши земли. Отпуская преподобного Антония назад, игумен афонского монастыря сказал: «Антоний, иди назад на Святую Матушку Русь, чтоб и там быть на пользу и утверждение других, и да будет на тебе благословение Святой Горы».

Не один век многочисленные паломники совершали пешие паломничества или ехали на лошадях. Подобные «хождения» отобразились в литературе того времени. К примеру, «Странствования Василия Григоровича-Барского» (XVIII век), «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле пострижника Святыя Горы Афонския инока Парфения».

Однако как люди попадали на Святую Гору, ведь сегодня туда добираются по морю? Полуостров Афон соединяется с материковой Грецией узким перешейком - всего 5 километров шириной. Там расположены песчаные пляжи. До ХХ века это были владения сербского монастыря Хиландар. Теперь это наземная граница монашеской республики. Именно по этой дороге паломники совершали пешие паломничества. Но такие длинные переходы иногда заканчивались весьма печально. Старец Паисий Святогорец говорил, что «самые счастливые люди - те, которые умерли по дороги из Афин на Афон».

Сегодня на Афон из Украины, конечно же, не идут пешком. Самый распространенный способ попасть на Святую Гору - по морю. Однако на Святой Горе паломники передвигаются чаще всего пешком или на мулах. Это объясняется местным рельефом - узкие горные тропы, по которым опасно ездить на автомобиле. А также дань традиции - ходить пешком к святыням. Ведь Сама Богородица, по Промыслу Божьему посетившая Афон во время Своей земной жизни, ступала здесь.

Пешее паломничество - это подвиг, тяжелый труд, форма служения и жертвы Богу. Совершается этот подвиг с непрестанной молитвой, потому, считается плодотворным для души. Многие начали церковную жизнь именно побывав в паломничестве. Как правило, в путь отправляются те, кому важно разрешить жизненную ситуацию, определить свой путь, получить наставление старца, укрепиться в вере, получить исцеление от болезни.

Пребывая на Афоне, паломники стараются преодолевать расстояния между монастырями пешком. По этому поводу говорят, что не ходить пешком по Святой Горе - это, как приехав в Иерусалим не пройти последней дорогой Иисуса Христа «Via Dolorosa».

Проходя расстояние от одной обители к другой, паломники любуются красотами Святой Горы. Например, дорога от Дионисиата к Григориату пролегает над морем, с левой стороны дороги располагаются отвесные скалы.

Самой тяжелой многие называют дорогу в монастырь Симонапетра. Этот монастырь расположен на отвесной скале и путь сюда весьма непрост.

Когда паломники отдаляются от основных дорог и идут тропинками, могут заблудиться. Например, если идти из Кареи к Ватопеду по заброшенным тропам, можно проходить несколько дней. Но по молитвам к Божией Матери, паломники находят выход, получив урок - не сворачивать с верного пути.

Многие желают попасть на вершину Святой Горы. Самая распространенная дорога в этом направлении - от скита святой Анны.

Такие пешие паломничества по Святой Горе, совершенные с молитвой, благодатны для человека. Ведь и сам Афон называют дорогой к Небу.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».