Преподобный Иоаким Итакийский – афонский монах, который стал моряком, чтобы спасти многих людей

Православная Церковь 15 марта (по новому стилю) отмечает день памяти преподобного Иоакима Итакийского.

Святой Иоаким родился в Греции, на острове Итака в 1786 году в благочестивой семье. Некоторое время работал на отцовском судне. Позже – стал юнгой на торговом корабле, но продолжал молиться и соблюдал посты.

Когда Иоакиму было 17 лет, корабль причалил недалеко от Святой Горы Афон. Юноша побывал в монастыре Ватопед и решил остаться. Принял монашеский постриг, а затем великую схиму. Святой Иоаким 20 лет нес послушание монастырского эконома.

В то время люди жаловались на турецкий гнет. В 1812-1829 годах, произошла Греческая революция. Иоаким утешал народ.

Он пришел на корабль и попросил его взять матросом, таким образом смог помочь многим людям, доставляя им питание.

В мирное время святой отправился на остров Итаку, где в безмолвии пять лет жил в лесу. Он утешал страждущих, а все приношения раздавал нищим. Святой получил от Святого Духа дар прозорливости. Иоаким предупреждал о беде, предотвращал злодеяния, знал будущее.

Завистники оклеветали Иоакима, но губернатор острова во время допроса упал с кресла без сознания. Это произошло сразу после того, как он хотел ударить святого. Очнувшись, извинился и отпустил Иоакима.

Святой проповедовал о Христе, носил на теле тяжелую плиту из свинца. Все, что имел - раздавал нищим и благословлял возводить храмы. Силой веры и молитвами ко Господу останавливал эпидемии, нашествия саранчи, исцелял больных.

Отошел ко Господу 15 марта (по новому стилю) 1868 года. На погребение пришли почти все жители острова. Всем хотелось получить частицу одежды святого. Тело святого Иоакима тайно похоронили в Савросе у церкви святой Варвары, построенной по просьбе Иоакима.

По благословению игумена Ватопедского монастыря 23 мая 1992 года мощи святого Иоакима были обретены. В 1998 году его почитание утвердил Константинопольский Патриархат.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».