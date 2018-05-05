10 мыслей афонского святого Порфирия Кавсокаливита о пользе духовного чтения

В период Великого поста Православная Церковь рекомендует читать духовную литературу. Как тело нуждается в еде, так и душа каждого человека питается духовной пищей – чтением церковных книг. Мы собрали 10 советов преподобного Порфирия Кавсокаливита, который подвизался на Святой Горе Афон, о пользе духовного чтения.

1. "Чтобы право шествовать путем истинным, следует постоянно читать Священное Писание, жития святых, другие церковные книги. Если во время чтения какое-либо слово или мысль из прочитанного поразит тебя, то прерви чтение и задержись на ней подольше, хорошенько ее обдумай. Скоро ты увидишь, какую великую пользу это приносит".

2. "Занятие песнопениями, чтением я считаю великим делом, очень великим, потому что так человек постепенно освящается, сам того не замечая".

3. "Читай больше, чтобы просветился твой ум. Знаешь, я сам читал очень много. Чтобы меня никто не беспокоил, я забирался на одно дерево по лесенке, которую я сам смастерил. Поднявшись наверх, я затаскивал ее за собой, чтобы никто ничего не заметил и чтобы меня не побеспокоили. Так я мог на протяжении многих часов внимательно читать и размышлять над прочитанным".

4. "Знай, дитя мое, что все сохраняется в кладовой нашей памяти, и когда Христос видит, что пришло время, он открывает ее, и мы вспоминаем прочитанное".

5. "Когда ты читаешь, старайся читать четко, ясно, не проглатывай окончания слов. Это касается также и молитвы и пения на клиросе. Так ты приобретаешь правильные навыки".

6. "Я очень много читал, сильно любил книги. Читал я втайне, выкраивая для этого каждую свободную минутку. Наизусть выучил Евангелие от Матфея, от Луки, половину от Иоанна, а также псалмы. Тщательно изучал творения святых отцов. Это был труд на пользу души. А знаешь, я ведь почти безграмотный. Все мое образование – два класса начальной школы".

7. "Я читал Псалтирь и жития святых, но ничего не понимал. Словарей у меня не было. Так, например, я не знал, что «храмина» означает дом. Тогда я стал сопоставлять одинаковые слова из разных мест текста и по контексту догадывался об их значении. Я наизусть заучивал отдельные цитаты и весь день на послушаниях громко, вникая в смысл, повторял их".

8. "Больше всего мне нравился канон Пресвятой Троице из воскресной полуночницы. Когда его читали, я был само внимание. И если иной раз его читали тихо или слишком быстро, и я не понимал или не слышал, то сильно расстраивался, уходил в притвор и начинал молиться по четкам".

9. "Я прочитал жития всех святых, и многих по два–три раза. Когда мне попадается житие какого-либо святого, я всегда с удовольствием его читаю. С детских лет я читал жития святых, и они мне очень помогли познать Бога и стать ближе к Нему".

10. "Ты хорошо делаешь, что читаешь детям каждый день Священное Писание. Если кто-то из них не желает слушать, пусть не слушает. Возьми остальных детей, перейдите в другую комнату и продолжайте чтение".

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».