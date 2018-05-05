10 изречений равноапостольного Космы Этолийского о силе поста, молитвы и добрых дел

Великий пост – это благодатное время для духовного усовершенствования каждого человека. Но для того, чтобы достичь хоть малейшей духовной высоты, нужно обязательно знать силу тех средств, которые Православная Церковь рекомендует верующим в период Великого поста. Мы собрали 10 изречений афонского святого равноапостольного Космы Этолийского о силе поста, молитвы и добрых дел, которые помогут духовному росту.

1. "Братья мои, тысячи добрых дел мы можем делать: поститься, молиться, творить милостыню и даже кровь свою пролить за Христа, но, если будем ненавидеть наших братьев и враждовать с ними, всё совершённое нами добро будет от диавола, и мы попадём в ад".

2. "Когда человек кается, молится и постится, диавол уходит от него".

3. "Господь и Бог наш Иисус Христос даровал нам три действенных способа, с помощью которых мы можем бороться и побеждать диавола: пост, молитву и искреннее покаяние. С помощью этих трёх средств лукавый опаляется и оставляет нас в покое".

4. "Когда срезаешь дерево, его ветви сразу засыхают, а если поливаешь его корень, – ветви наполнены силой. Так и вас, родителей, можно уподобить дереву: вы корень ваших детей, и когда вы «поливаете» себя постами, молитвами, милостыней и добрыми делами, Бог хранит и ваших чад. А если вы «засыхаете» от грехов, Бог умерщвляет и ваших детей, отправляя вас в ад вместе с ними. Если яблоня даёт кислые яблоки, кто виноват: яблоня или яблоки? Яблоня. Итак, поступайте правильно вы, родители, чтобы и ваши яблоки становились сладкими".

5. "Если есть среди вас бесноватый, желающий исцелиться, то пусть воспользуется Таинством исповеди, постом и молитвой".

6. "Если хочешь соблюсти целомудрие, перво-наперво будь нестяжательным – не имей сундука и кошелька, смиряй своё тело так же, как ты жаришь рыбу на сковороде, постами, молитвами, бдениями, злостраданием, чтобы умертвить и смирить плоть, которая подобна волку, свинье, чудовищу, льву".

7. "Однажды ко мне на исповедь пришел Пётр. Он сказал мне: «Я, отче, с рождения постился, молился, помогал бедным, строил монастыри и храмы. Много ещё хорошего совершил. Но брата своего простить не хочу». Я решил, что Петру уготован ад и, если он умрёт, пусть не хоронят его, а бросят посреди дороги на съедение собакам. Я так поступил. Хотите узнать почему? Если в сто мер муки положить немного закваски, то закиснет вся мука. Так и случилось со всеми добрыми делами Петра: отказавшись простить брата, он своей враждой обратил их в диавольский яд. Поэтому я и решил, что его место в аду вместе с диаволом".

8. "Манассия продал свои имения, раздал их как милостыню и остаток жизни подвизался в посте, бдении, молитве, страданиях – и попал в Рай, чтобы вечно радоваться".

9. "Моисей постился сорок дней и ночей, очистился и стал подобен Ангелу. Так и мы, братья мои, должны поститься, в особенности в среду (ибо в этот день Христос был предан) и в пятницу (когда Он был распят)".

10. "Бог удостоил большой чести род человеческий, сделав Богородицу нашей Царицей. Поэтому и мы, братья мои, должны почитать Владычицу нашу постом, молитвой, милостыней и другими добрыми делами".

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».