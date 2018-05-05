О том, как афонский святой добровольно вернулся в плен, а турок стал монахом
Православная Церковь 14 марта (по новому стилю) отмечает день памяти преподобного Агапия Ватопедского.
Православная Церковь 14 марта (по новому стилю) отмечает день памяти преподобного Агапия Ватопедского.
Он был послушником одного старца в келье Колицу Ватопедского монастыря Святой Горы Афон.
Однажды преподобного взяли в плен турки. Они его продали в Магнезию, где святой, будучи в оковах, тяжело работал. Он круглосуточно молился к Богородице об освобождении.
Спустя 12 лет Пресвятая Дева явилась ему во сне и сказала идти к старцу. Увидев, что цепи с него спали, преподобный прибыл на Гору Афон.
Старец, не зная о чудесном избавлении святого Агапия, сказал: «Турка ты обманул, но Бога никто и никогда не обманет. В час Всеобщего суда ты должен будешь отдать ответ за те сребреники, которые истратил твой господин на покупку тебя, чтобы иметь тебя помощником в своих нуждах. Поэтому, если ты истинно желаешь себе спасения, иди назад к своему господину и служи ему. Поступив так, ты будешь истинным рабом Божьим и верным Его служителем. Когда же Бог просветит господина твоего, он сам даст тебе отпуск».
Имея великое смирение, преподобный Агапий возвратился обратно в Магнезию.
Увидев святого, турок очень удивился. Тогда преподобный рассказал ему о всем том, что с ним случилось. Послушание святого Агапия так поразило турка, что он вместе со своими двумя сыновьями пришел на Афон и крестился. Спустя некоторое время они приняли монашество, подражая житию преподобного Агапия Ватопедского.
«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».