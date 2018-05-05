О том, как афонский святой добровольно вернулся в плен, а турок стал монахом

Православная Церковь 14 марта (по новому стилю) отмечает день памяти преподобного Агапия Ватопедского.

Он был послушником одного старца в келье Колицу Ватопедского монастыря Святой Горы Афон.

Однажды преподобного взяли в плен турки. Они его продали в Магнезию, где святой, будучи в оковах, тяжело работал. Он круглосуточно молился к Богородице об освобождении.

Спустя 12 лет Пресвятая Дева явилась ему во сне и сказала идти к старцу. Увидев, что цепи с него спали, преподобный прибыл на Гору Афон.

Старец, не зная о чудесном избавлении святого Агапия, сказал: «Турка ты обманул, но Бога никто и никогда не обманет. В час Всеобщего суда ты должен будешь отдать ответ за те сребреники, которые истратил твой господин на покупку тебя, чтобы иметь тебя помощником в своих нуждах. Поэтому, если ты истинно желаешь себе спасения, иди назад к своему господину и служи ему. Поступив так, ты будешь истинным рабом Божьим и верным Его служителем. Когда же Бог просветит господина твоего, он сам даст тебе отпуск».

Имея великое смирение, преподобный Агапий возвратился обратно в Магнезию.

Увидев святого, турок очень удивился. Тогда преподобный рассказал ему о всем том, что с ним случилось. Послушание святого Агапия так поразило турка, что он вместе со своими двумя сыновьями пришел на Афон и крестился. Спустя некоторое время они приняли монашество, подражая житию преподобного Агапия Ватопедского.

«Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для «УНИАН-Религии».